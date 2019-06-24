«Ростелеком» готов к внедрению VAR в РПЛ с первого тура

сегодня, 14:51

Представитель пресс-службы «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил, что компания готова к внедрению системы VAR в РПЛ с первого тура сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» станет подрядчиком по внедрению технологии в чемпионате России.

VAR - это инструмент судейства в футболе, правила которого фундаментально не менялись уже более ста лет. Для ПАО «Ростелеком» реализация VAR - логичный этап развития компании - цифрового провайдера, использующей свой опыт для обеспечения высокотехнологичными сервисами динамично развивающийся российский футбол. Выбор «Ростелекома» в качестве подрядчика позволит уже с первого тура сезона-2019/20 запустить сервис VAR . Предлагаемое для внедрения решение опробовано в ведущих европейских федерациях футбола и на ЧМ -2018 в России.