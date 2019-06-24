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«Ростелеком» готов к внедрению VAR в РПЛ с первого тура

сегодня, 14:51

Представитель пресс-службы «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил, что компания готова к внедрению системы VAR в РПЛ с первого тура сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» станет подрядчиком по внедрению технологии в чемпионате России.

VAR - это инструмент судейства в футболе, правила которого фундаментально не менялись уже более ста лет. Для ПАО «Ростелеком» реализация VAR - логичный этап развития компании - цифрового провайдера, использующей свой опыт для обеспечения высокотехнологичными сервисами динамично развивающийся российский футбол. Выбор «Ростелекома» в качестве подрядчика позволит уже с первого тура сезона-2019/20 запустить сервис VAR. Предлагаемое для внедрения решение опробовано в ведущих европейских федерациях футбола и на ЧМ-2018 в России.

В июне все клубы РПЛ, кроме «Урала», проголосовали за внедрение VAR.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   106 / 654
сегодня в 16:08
Раз спонсор есть надо внедрять.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 654
сегодня в 16:03
Свиньи будут крайне против VAR. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   52 / 654
сегодня в 15:57
Харьковский все равно выкрутится, но то, что будет виться, как уж на сковородке к бабке не ходи. ЛЧ на кону, а она для него все. Тем ни менее только за за VAR. Справедливость превыше всего, а нечистоплотность дельцов только высветится еще больше.
cska plus
cska plus
   4 / 654
сегодня в 15:25
    Питер Ман
    Питер Ман
       41 / 654
    сегодня в 15:02
    Зато Федун не готов, пупсики же в пердив отправятся сразу, вместе с ростовом пердивным
    Zenit_84
    Zenit_84
       64 / 654
    сегодня в 14:59
    Да, надо сразу бабки распилить
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