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Иванович: «В России к сборам относятся иначе, чем в Англии»

сегодня, 09:20

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович сравнил предсезонные сборы в Англии и России.

Когда играл в «Челси», мы сборы раз в год проходили. В этом клубе к этому по-другому подходят. Мы, к примеру, в межсезонье ездили в турне по Америке. Больше 3-4 дней на одном месте не сидели. Игра, переезд в другой город, снова игра. Все очень быстро проходило. Мне кажется, это самые лучшие места для сборов. Поэтому лет 10 вообще не ощущал, что у меня есть тренировочные лагеря. Готовиться в таком режиме было даже интересно!

Это было лучшее лекарство против монотонности. В России к этому все-таки больше с точки зрения старой школы подходят. Мне кажется, любого современного человека начни сейчас по советской системе тренировать на сборах — через три дня он застрелится (улыбается).

Самый необычный матч на сборах? Расскажу случай с «Челси», когда мы работали в Малайзии. За день до игры полил такой ливень, что невозможно было тренироваться. Мы, правда, все равно приехали на поле, но вместо упражнений просто ныряли в траву, как в бассейн, и катались по ней на животах, будто плавали. А через сутки — отличная погода. В общем, на том же поле игра была, а занятия перед ней к нашей радости — нет!

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   408 / 659
сегодня в 10:01
продолжу мысль Ивановича: "а в Зените мы собирались, чтобы попинать мяч и забухать после тренировки" )))
112910415
112910415
   67 / 659
сегодня в 09:50
очень увлекательно, живо рассказывает...молодец !
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   30 / 659
сегодня в 09:46
    311
    311
       27 / 659
    сегодня в 09:44
    Потому что у наших сборы это репетиция, у англичан гастроли, где они могут даже полные стадионы собирать!)
    FILL3286
    FILL3286
       50 / 659
    сегодня в 09:29
    стыдно за лазурных всегда))))
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