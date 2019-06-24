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«Спартак» отправился на летний сбор в Австрию

сегодня, 10:56

Футболисты «Спартака» сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Грац. Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля.

В Австрии «красно-белые» примут участие в Кубке «Матч Премьер», где сыграют с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром». Турнир пройдет в Пёллау.

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Все комментарии
viv
viv ответил Так Себе Аналитик
   108 / 652
сегодня в 11:43
Кононов ...Федуну..., Я привезу вам второй кубок Канделаки...только дайте мне поработать....
161регион
161регион
сегодня в 11:39
Пиджак опять обгадится....
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 652
сегодня в 11:35
Отправился на свинолёте. Гыгыгы
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   33 / 652
сегодня в 11:33
Очередной кубок Кап оф тин хотят взять среди своих филиалов и никакого ЦСКА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 652
сегодня в 11:28
А говорят - у "Спартака" маловато титулов в последнее время! Еще ни одному клубу, по-моему, не удавалось важный трофей взять дважды за один год, а веселые хрюшата уже и на это достижение замахиваются. Скоро Федун сможет заставить весь свой стол Кубками Канделаки и, выглядывая из-за них, ему уже будет трудно сказать, что он потратил 250 миллионов, а "Спартак" не может ничего выиграть.

Тем более, кроме "Спартака", этот трофей нафиг никому не нужен, поэтому шансы особенно велики))
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 11:21
Отправились за кубком канделаки.
EAGuar As
EAGuar As
   142 / 652
сегодня в 11:20
Удачи Спартаку .
Binger
Binger
   151 / 652
сегодня в 11:19
Сбор перед провалом в еврокубках.
Свинодел
Свинодел
   144 / 652
сегодня в 10:57
Еще Австрия их позора не видела.
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