«Спартак» отправился на летний сбор в Австрию

сегодня, 10:56

Футболисты «Спартака» сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Грац. Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля.

В Австрии «красно-белые» примут участие в Кубке «Матч Премьер», где сыграют с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром». Турнир пройдет в Пёллау.