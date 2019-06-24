«Спартак» отправился на летний сбор в Австрию

Футболисты «Спартака» сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Грац. Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля.
В Австрии «красно-белые» примут участие в Кубке «Матч Премьер», где сыграют с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром». Турнир пройдет в Пёллау.
Команда отправилась на сбор в Австрию ✈️— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.
В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир пройдет в Пёллау. 26 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».#спартак #силавединстве pic.twitter.com/GdRyPf1Yzu
Тем более, кроме "Спартака", этот трофей нафиг никому не нужен, поэтому шансы особенно велики))
Тем более, кроме "Спартака", этот трофей нафиг никому не нужен, поэтому шансы особенно велики))