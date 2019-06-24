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«Манчестер Юнайтед» отправится в Австралию основным составом

сегодня, 10:24

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах команды на лето. «Красные дьяволы» отправятся на сбор в Австралию в полном составе - только Алексис Санчес сейчас представляет сборную Чили в Кубке Америки.

В плане подбора игроков лето у нас хорошее. Отправимся в Австралию основным составом. Все должны быть доступны - надеюсь, игроки вернутся в хорошей форме.

Матч против австралийского «Перт Глори» - хорошая точка отсчета, а встречи с «Лидсом» всегда имели для нас огромное значение.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   119 / 652
сегодня в 11:35
О каком хорошем подборе игроков этим летом он говорит?
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 11:25
А состав так и не пополнился.
Bavaria_N
Bavaria_N
   260 / 652
сегодня в 10:35
грядет борьба двух физруков лемпардки и сулшерки за седьмое место
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