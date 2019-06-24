«Манчестер Юнайтед» отправится в Австралию основным составом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах команды на лето. «Красные дьяволы» отправятся на сбор в Австралию в полном составе - только Алексис Санчес сейчас представляет сборную Чили в Кубке Америки.

В плане подбора игроков лето у нас хорошее. Отправимся в Австралию основным составом. Все должны быть доступны - надеюсь, игроки вернутся в хорошей форме.

Матч против австралийского «Перт Глори» - хорошая точка отсчета, а встречи с «Лидсом» всегда имели для нас огромное значение.