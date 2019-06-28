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В Сети появились фото Ван-Биссаки в форме «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 07:09

«Манчестер Юнайтед», вероятно, сегодня объявит о подписании защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки. В Сеть были выложены фотографии 21-летнего футболиста в новой форме «красных дьяволов».

Сумма трансфера, по слухам, составит около 55 млн фунтов.

Вчера Ван-Биссака прошёл медицинское обследование для МЮ.

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Averoniy
Averoniy
сегодня в 07:28
Биссаки и Биссаки, с чего он только Ваном стал?
cska plus
cska plus
   2 / 654
сегодня в 07:23
Хоть кого то купили.
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