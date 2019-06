В Сети появились фото Ван-Биссаки в форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», вероятно, сегодня объявит о подписании защитника «Кристал Пэлас» . В Сеть были выложены фотографии 21-летнего футболиста в новой форме «красных дьяволов».

Сумма трансфера, по слухам, составит около 55 млн фунтов.

Вчера Ван-Биссака прошёл медицинское обследование для МЮ .

First glimpse of Aaron Bissaka in the new United kit! pic.twitter.com/p1uV34WzGD