В Сети появились фото Ван-Биссаки в форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», вероятно, сегодня объявит о подписании защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки. В Сеть были выложены фотографии 21-летнего футболиста в новой форме «красных дьяволов».
Сумма трансфера, по слухам, составит около 55 млн фунтов.
Вчера Ван-Биссака прошёл медицинское обследование для МЮ.
First glimpse of Aaron Bissaka in the new United kit! pic.twitter.com/p1uV34WzGD— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 27 июня 2019 г.
Contract signed ✅ @awbissaka pic.twitter.com/qAwYri8dGt— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 27 июня 2019 г.