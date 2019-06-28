ГлавнаяНовости

Себальос хочет вернуться в «Реал», если будет играть за другой клуб

сегодня, 05:09

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана и может покинуть клуб этим летом.

Однако, по информации источника, 22-летний хавбек не хочет, чтобы «Реал» продавал его в другой клуб, но готов покинуть команду на условиях аренды либо с опцией обратного выкупа. Контракт Себальоса с «Реалом» рассчитан до 2023 года, и испанец надеется в будущем закрепиться в составе «Королевского клуба».

По слухам, «Реал» требует за Себальоса не менее 50 млн евро. В услугах игрока заинтересованы «Наполи», «Интер», «Милан», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Севилья» и «Бетис».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБарцальи может войти в тренерский штаб «Ювентуса»
Сегодня, 03:11 Комментарии0
СлухиВан-Биссака прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:01 Комментарии9
Слухи«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Умтити
Вчера, 21:34 Комментарии6
Слухи«Порту» предлагает 20 млн евро за японца из чемпионата Катара
Вчера, 20:31 Комментарии6
СлухиНавас, скорее всего, останется в «Реале»
Вчера, 15:53 Комментарии10
Кларк успешно прошел медобследование для «Тоттенхэма»
Вчера, 13:46 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
АС35
АС35
   7 / 655
сегодня в 05:35
Много он хочет) если учесть, что Зидану он не нужен в команде
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100