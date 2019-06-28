Себальос хочет вернуться в «Реал», если будет играть за другой клуб

сегодня, 05:09

Полузащитник «Реала» не входит в планы главного тренера «сливочных» и может покинуть клуб этим летом.

Однако, по информации источника, 22-летний хавбек не хочет, чтобы «Реал» продавал его в другой клуб, но готов покинуть команду на условиях аренды либо с опцией обратного выкупа. Контракт Себальоса с «Реалом» рассчитан до 2023 года, и испанец надеется в будущем закрепиться в составе «Королевского клуба».

По слухам, «Реал» требует за Себальоса не менее 50 млн евро. В услугах игрока заинтересованы «Наполи», «Интер», «Милан», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Севилья» и «Бетис».