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В «Динамо» избрали новый совет директоров

сегодня, 22:13

Состоялось общее собрание акционеров «Динамо», которое стало первым после возвращения клуба под крыло банка ВТБ.

Председателем был избран первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Юрий Соловьев. В состав совета директоров «Динамо» вошли Юрий Белкин, Дмитрий Гафин, Андрей Пучков, Дмитрий Пьянов, Юрий Соловьев и Сергей Степашин.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   200 / 697
сегодня в 23:39
Новых воров.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Государь
   182 / 697
сегодня в 22:52
А может всех вьетебенят !!!))))
Камаз- Мастер , успешный проект, совместный с ВТБ.
В этом году чемпионом Москвы станет Динамо и в 5-7 место попадёт!!!!)
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 697
сегодня в 22:35
Понятно кто будет бабки по карманам тырить.
Еврей1
Еврей1
   349 / 697
сегодня в 22:27
Молодцы!
Великий Государь
Великий Государь
   456 / 697
сегодня в 22:16
Всё равно всех продинамят. Аха-ха)
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