В «Динамо» избрали новый совет директоров

Состоялось общее собрание акционеров «Динамо», которое стало первым после возвращения клуба под крыло банка ВТБ.
Председателем был избран первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Юрий Соловьев. В состав совета директоров «Динамо» вошли Юрий Белкин, Дмитрий Гафин, Андрей Пучков, Дмитрий Пьянов, Юрий Соловьев и Сергей Степашин.
Камаз- Мастер , успешный проект, совместный с ВТБ.
В этом году чемпионом Москвы станет Динамо и в 5-7 место попадёт!!!!)
Камаз- Мастер , успешный проект, совместный с ВТБ.
В этом году чемпионом Москвы станет Динамо и в 5-7 место попадёт!!!!)