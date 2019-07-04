Агент: «Лукаку хочет в „Интер“, но клубу нужно сделать шаг навстречу»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» , сообщил, что переговоры по поводу перехода бельгийца в «Интер» проходят с трудом.

Ничего особо нового не произошло, просто разговор с руководством, чтобы лучше понять ситуацию. Посмотрим, какое решение они примут.

Мы со своей стороны не можем влиять на сроки. Если игрок хочет, чтобы его подписали, то и «Интеру» нужно сделать шаг навстречу.

«Интеру» придется заплатить 70 млн евро? Я никогда не называл цифры, поэтому понятия не имею, что у них в голове. Лучше спросите «Интер». Лукаку действительно является трансферной целью «Интера», но определение цели еще не значит ее достижение. Ситуация по-прежнему очень сложна.