«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере Аллера

сегодня, 15:21

«Вест Хэм» подтвердил, что состав команды пополнит нападающий «Айнтрахта» . «Молотобойцы» заключили с игроком пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Стоимость сделки не сообщается, однако «Вест Хэм» отмечает, что это рекордный трансфер клуба. По информации Transfermarkt, речь идет о сумме в 40 млн евро.

В минувшем сезоне Аллер провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 15 голов.