«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере Аллера

«Вест Хэм» подтвердил, что состав команды пополнит нападающий «Айнтрахта» Себастьен Аллер. «Молотобойцы» заключили с игроком пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Стоимость сделки не сообщается, однако «Вест Хэм» отмечает, что это рекордный трансфер клуба. По информации Transfermarkt, речь идет о сумме в 40 млн евро.
#SayHaller to our new record signing! 👋 pic.twitter.com/9MbgB7K92p— West Ham United (@WestHamUtd) 17 июля 2019 г.
В минувшем сезоне Аллер провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 15 голов.