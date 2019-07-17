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«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере Аллера

сегодня, 15:21

«Вест Хэм» подтвердил, что состав команды пополнит нападающий «Айнтрахта» Себастьен Аллер. «Молотобойцы» заключили с игроком пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Стоимость сделки не сообщается, однако «Вест Хэм» отмечает, что это рекордный трансфер клуба. По информации Transfermarkt, речь идет о сумме в 40 млн евро.

В минувшем сезоне Аллер провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 15 голов. 

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_M
   400 / 809
сегодня в 22:29
А по твоему орлы слабее молотков? Которые возили твои челси как хотели, но судьй спасли от позора, Или ты бывший глор мю? Запутался уже в вас, а то повылазило новых глоров с детства за ливер
все понятно, держит обида что бундес уже никому не интересен)
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 21:34
Шикарное усиление для Пеллегрини. Алле мог и в клубе покруче оказаться.
dimagas1
dimagas1
   156 / 809
сегодня в 20:33
Могучий Вест Хэм грабит дворовую бундес -лигу))
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ptaha91
   111 / 809
сегодня в 20:32
А по твоему орлы слабее молотков? Которые возили твои челси как хотели, но судьй спасли от позора, Или ты бывший глор мю? Запутался уже в вас, а то повылазило новых глоров с детства за ливер
Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_M
   400 / 809
сегодня в 19:33
Зря, на понижение ушел, и интересно купят ли орлы нормальные замены ушедшим? Ибо нехило заработали эх, а с Удачного сезона и еврокубков могли и больше, жаль что многие идут легким путем, и вместо постоянного дохода, выбирают одиночный мде
на понижение???)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 17:45
Ещё играя в Голландии наотрез отказался переходить в ЦСКА.
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 16:08
Зря, на понижение ушел, и интересно купят ли орлы нормальные замены ушедшим? Ибо нехило заработали эх, а с Удачного сезона и еврокубков могли и больше, жаль что многие идут легким путем, и вместо постоянного дохода, выбирают одиночный мде
Павел Амурский
Павел Амурский
   41 / 809
сегодня в 15:25
Хорошо, если это поможет команде.
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