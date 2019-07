«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере Аллера

«Вест Хэм» подтвердил, что состав команды пополнит нападающий «Айнтрахта» . «Молотобойцы» заключили с игроком пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Стоимость сделки не сообщается, однако «Вест Хэм» отмечает, что это рекордный трансфер клуба. По информации Transfermarkt, речь идет о сумме в 40 млн евро.

#SayHaller to our new record signing! 👋 pic.twitter.com/9MbgB7K92p