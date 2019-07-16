Малиновский и другие украинцы в топ-чемпионатах

сегодня, 22:00

В то время как из наших в топ-лигах Европы играют только Головин и Черышев, украинцев там уже семеро после трансфера Малиновского в «Аталанту». «Соккер.ру» знакомится.

Украинские футболисты постоянно получают опыт в ведущих чемпионатах Старого Света. Каждый сезон в первых дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции в совокупности выступает шесть-семь футболистов из Украины, причем состав легионерского полка постоянно меняется и обновляется. А ведь есть еще игроки во вторых дивизионах, как Роман Зозуля, боровшийся в составе «Альбасете» за выход в элитный дивизион Испании, немало украинцев играет в Бельгии, где неслабый чемпионат, зарекомендовавший себя в качестве хорошего трамплина перед пробой сил в топ-лиге. В частности, Руслан Малиновский, спровоцировавший эту беседу своим трансфером, из «Генка» перешел в «Аталанту», которая является участницей грядущего розыгрыша Лиги чемпионов от Серии A.

Руслан Малиновский («Аталанта», 26 лет)

В начале лета ходили разговоры об интересе «Спартака» к Малиновскому, но у «красно-белых» изначально не было шансов заманить украинца в Москву. Во-первых, из-за того, что Руслан добился ощутимого прогресса в Бельгии и заслужил новый вызов в топ-лиге, а не в РПЛ . Во-вторых, из-за испорченных отношений между странами, что делает невозможным приезд лучших украинских игроков в Россию. Ярослав Ракицкий – особая исключительная история.

Воспитанник «Шахтера» не сразу заявил о своем таланте, поэтому поездил по арендам, так и добрался до Бельгии, где обосновался в «Генке» на три года, которые провел с пользой: 30 голов в 135 матчах, чемпионское звание. Этим летом Малиновскому пришлось призвать «Генк» к совести, когда бельгийцы, вопреки данному обещанию, хотели сохранить лидера в составе перед Лигой чемпионов, но в итоге все разрешилось так, как и хотел полузащитник. Руслан стал игроком «Аталанты», Лига чемпионов от него никуда не делась, зато теперь будет играть в Серии A под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», 29 лет)

Карьера Ярмоленко за рубежом пока складывается не лучшим образом из-за травм. Напомню, два года назад Андрей перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию», однако, не сумев закрепиться в составе, всего через год оказался в «Вест Хэме». К сожалению, вскоре после старта английского этапа карьеры получил тяжелую травму ахиллова сухожилия и выбыл из срока на длительный срок. Новый сезон – это, вероятно, последний шанс для Ярмоленко всерьез заиграть в топ-чемпионате.

Евгений Коноплянка («Шальке», 29 лет)

Еще один сильный и раскрученный наравне с Ярмоленко украинский футболист представляет «Шальке» и Бундеслигу. Пока что, ведь в Гельзенкирхене на Коноплянку не рассчитывают, а самый реальный вариант продолжения карьеры для него - «Фенербахче». Коноплянка провел четыре сезона в Европе, выступая за «Севилью» и «Шальке». Были неплохие отрезки, но полностью реализовать себя Евгений пока не сумел. Прошедший сезон получился пугающе безобразным: 21 матч и 1 забитый гол. Определенно, нужно сменить обстановку, еще есть время, чтобы перезагрузить карьеру.

Александр Зинченко («Манчестер Сити», 22 года)

Самый успешный ныне украинский легионер начинал взрослую карьеру в России, причем не в каком-нибудь топ-клубе, а в скромной «Уфе», которая, как выяснилось, воспитала футболиста для Гвардиолы и побед в АПЛ . Правда, уезжал из России Зинченко игроком атаки, а в «Манчестер Сити» играет слева в защите, но ведь играет же! Александру помог пробиться талант, трудолюбие, неунывающий нрав и травмы Менди. Хосеп высокого мнения о Зинченко, в команде Сашу обожают, а ведь ему всего 22 года. К этому нежному возрасту Зинченко успел выиграть все английские трофеи, в том числе дважды победить в АПЛ .

Андрей Лунин («Реал», 20 лет)

Талантливый голкипер прошлым летом перешел из луганской «Зари» в мадридский «Реал» и сразу же отправился в аренду в «Леганес». Похоже, и новую кампанию придется провести в командировке, ведь Кейлор Навас и Тибо Куртуа остаются в Мадриде, а в такой компании молодому голкиперу рассчитывать на игровую практику не приходится. Летом Андрей в составе сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20, но его главные победы впереди, хотя на пути к этим успехам еще предстоит «опериться» и набить немало шишек.

Василий Кравец («Леганес», 21 год)

В «Леганесе» в прошлом сезоне было два молодых украинца: вратарь Лунин и левый защитник Кравец. Василий перешел в «Леганес» в начале года из другого испанского клуба «Луго» за 2.5 миллиона евро. Для «пепинерос» это вполне себе сумма – пятый по дороговизне трансфер в истории клуба, так что на украинца в «Леганесе» рассчитывают.

Евгений Шахов («Лечче», 28 лет)