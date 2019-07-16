Малиновский и другие украинцы в топ-чемпионатах

В то время как из наших в топ-лигах Европы играют только Головин и Черышев, украинцев там уже семеро после трансфера Малиновского в «Аталанту». «Соккер.ру» знакомится.
Украинские футболисты постоянно получают опыт в ведущих чемпионатах Старого Света. Каждый сезон в первых дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции в совокупности выступает шесть-семь футболистов из Украины, причем состав легионерского полка постоянно меняется и обновляется. А ведь есть еще игроки во вторых дивизионах, как Роман Зозуля, боровшийся в составе «Альбасете» за выход в элитный дивизион Испании, немало украинцев играет в Бельгии, где неслабый чемпионат, зарекомендовавший себя в качестве хорошего трамплина перед пробой сил в топ-лиге. В частности, Руслан Малиновский, спровоцировавший эту беседу своим трансфером, из «Генка» перешел в «Аталанту», которая является участницей грядущего розыгрыша Лиги чемпионов от Серии A.
Руслан Малиновский («Аталанта», 26 лет)
В начале лета ходили разговоры об интересе «Спартака» к Малиновскому, но у «красно-белых» изначально не было шансов заманить украинца в Москву. Во-первых, из-за того, что Руслан добился ощутимого прогресса в Бельгии и заслужил новый вызов в топ-лиге, а не в РПЛ. Во-вторых, из-за испорченных отношений между странами, что делает невозможным приезд лучших украинских игроков в Россию. Ярослав Ракицкий – особая исключительная история.
Воспитанник «Шахтера» не сразу заявил о своем таланте, поэтому поездил по арендам, так и добрался до Бельгии, где обосновался в «Генке» на три года, которые провел с пользой: 30 голов в 135 матчах, чемпионское звание. Этим летом Малиновскому пришлось призвать «Генк» к совести, когда бельгийцы, вопреки данному обещанию, хотели сохранить лидера в составе перед Лигой чемпионов, но в итоге все разрешилось так, как и хотел полузащитник. Руслан стал игроком «Аталанты», Лига чемпионов от него никуда не делась, зато теперь будет играть в Серии A под руководством Джан Пьеро Гасперини.
Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», 29 лет)
Карьера Ярмоленко за рубежом пока складывается не лучшим образом из-за травм. Напомню, два года назад Андрей перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию», однако, не сумев закрепиться в составе, всего через год оказался в «Вест Хэме». К сожалению, вскоре после старта английского этапа карьеры получил тяжелую травму ахиллова сухожилия и выбыл из срока на длительный срок. Новый сезон – это, вероятно, последний шанс для Ярмоленко всерьез заиграть в топ-чемпионате.
Евгений Коноплянка («Шальке», 29 лет)
Еще один сильный и раскрученный наравне с Ярмоленко украинский футболист представляет «Шальке» и Бундеслигу. Пока что, ведь в Гельзенкирхене на Коноплянку не рассчитывают, а самый реальный вариант продолжения карьеры для него - «Фенербахче». Коноплянка провел четыре сезона в Европе, выступая за «Севилью» и «Шальке». Были неплохие отрезки, но полностью реализовать себя Евгений пока не сумел. Прошедший сезон получился пугающе безобразным: 21 матч и 1 забитый гол. Определенно, нужно сменить обстановку, еще есть время, чтобы перезагрузить карьеру.
Александр Зинченко («Манчестер Сити», 22 года)
Самый успешный ныне украинский легионер начинал взрослую карьеру в России, причем не в каком-нибудь топ-клубе, а в скромной «Уфе», которая, как выяснилось, воспитала футболиста для Гвардиолы и побед в АПЛ. Правда, уезжал из России Зинченко игроком атаки, а в «Манчестер Сити» играет слева в защите, но ведь играет же! Александру помог пробиться талант, трудолюбие, неунывающий нрав и травмы Менди. Хосеп высокого мнения о Зинченко, в команде Сашу обожают, а ведь ему всего 22 года. К этому нежному возрасту Зинченко успел выиграть все английские трофеи, в том числе дважды победить в АПЛ.
Андрей Лунин («Реал», 20 лет)
Талантливый голкипер прошлым летом перешел из луганской «Зари» в мадридский «Реал» и сразу же отправился в аренду в «Леганес». Похоже, и новую кампанию придется провести в командировке, ведь Кейлор Навас и Тибо Куртуа остаются в Мадриде, а в такой компании молодому голкиперу рассчитывать на игровую практику не приходится. Летом Андрей в составе сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20, но его главные победы впереди, хотя на пути к этим успехам еще предстоит «опериться» и набить немало шишек.
Василий Кравец («Леганес», 21 год)
В «Леганесе» в прошлом сезоне было два молодых украинца: вратарь Лунин и левый защитник Кравец. Василий перешел в «Леганес» в начале года из другого испанского клуба «Луго» за 2.5 миллиона евро. Для «пепинерос» это вполне себе сумма – пятый по дороговизне трансфер в истории клуба, так что на украинца в «Леганесе» рассчитывают.
Евгений Шахов («Лечче», 28 лет)
Последние три сезона «Шахов» провел в Греции, выступая за ПАОК, а этим летом полузащитник откликнулся на предложение вернувшегося в Серию A «Лечче», куда перебрался свободным агентом. Не было ни одного украинца в Италии, а теперь сразу два: Малиновский в «Аталанте» и Шахов в «Лечче».
помню как другие футболисты украины входят в число самых неудачных трансферов АПЛ..... среди них Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Воронин......... а футболисты то известные....... а среди описанных выше даже до среднего уровня не дотягивают....... ну повезло Зинченко попал к Гвардиоле...... это не то что Лунин который по арендам матается в халве, а Зидан вряд ли его даже на скамейку запаса возьмет........ не удивлюсь что его скинут, как нашего Черышева, который даже является воспитанником мадридского притона.
помню как другие футболисты украины входят в число самых неудачных трансферов АПЛ..... среди них Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Воронин......... а футболисты то известные....... а среди описанных выше даже до среднего уровня не дотягивают....... ну повезло Зинченко попал к Гвардиоле...... это не то что Лунин который по арендам матается в халве, а Зидан вряд ли его даже на скамейку запаса возьмет........ не удивлюсь что его скинут, как нашего Черышева, который даже является воспитанником мадридского притона.
Лучше бы порадовались за тех, кто свалил из страны, в период её развала
Лучше бы порадовались за тех, кто свалил из страны, в период её развала