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Тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в результативном матче

сегодня, 18:23
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Тульский «Арсенал» добыл выездную победу над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ.

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Арсенал» 2:3 (1:2)
Голы: Соболев 43, Бурлак 56 - Ткачев 22, Кангва 24, Тудорие 52

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов 75), Карпов, Бурлак, Д. Комбаров, Мияилович, Антон (Радонич 54), Гинсари, Кабутов, Зиньковский (Канунников 46), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов 90+2), Альварес, Чаушич, Ткачев, Горбатенко, Кангва (Костадинов 71), Лесовой, Тудорие (Луценко 64)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Кангва 55, Мияилович 59, Кабутов 72, Луценко 83, Альварес 90+1, Ткачев 90+5, Григалава 90+6, Соболев 90+6

Судья: Кукуян Павел.

В другом матче дня «Краснодар» добыл волевую победу над «Уфой».

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Все комментарии
beefs
beefs
   91 / 788
сегодня в 22:18
неожиданно, но это футбол...
EAGinLE
EAGinLE ответил Али Самаркандский
   39 / 788
сегодня в 21:38
Да там с Динамо , полчаса (стартовые) всего-то и проспали .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 788
сегодня в 20:54
Хороший денек, результативненький...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   387 / 788
сегодня в 20:53
Отыгрались за Динамо.
EAGinLE
EAGinLE ответил Шуnя771
   39 / 788
сегодня в 20:53
Победы Спартаку !!!
Mangur
Mangur
   426 / 788
сегодня в 20:45
Это они удачносыграли
nikoladolgov
nikoladolgov
   242 / 788
сегодня в 20:43
Божович продал игру. Знал сукв как проиграть !
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 788
сегодня в 20:13
Болеем дальше!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   189 / 788
сегодня в 20:10
В оставшихся матчах тоже пусть будет по 5 мячей!
VIPded
VIPded
   41 / 788
сегодня в 20:05
Лишь бы силы на Нефтчи остались...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   50 / 788
сегодня в 19:54
Арсенал с победой!!!!
dok66
dok66
   430 / 788
сегодня в 19:54
Оружейники резво начали сезон . Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 788
сегодня в 19:48
Ну вот, Арсенал в лидерах, пусть и на время. А может, и увисит ...
jilbar
jilbar
   49 / 788
сегодня в 19:37
Пока лучший матч тура.
EAGinLE
EAGinLE ответил parallels
   39 / 788
сегодня в 19:31
Спасибо .
Denkuz
Denkuz
   133 / 788
сегодня в 19:24
Хорошая была игра.
Comdiv
Comdiv
   173 / 788
сегодня в 19:22
Арсенал с победой!
ildar_3871
ildar_3871 ответил parallels
   116 / 788
сегодня в 19:11
в таком виде попривычнее будет, держи)
Вот бы итоговая таблица если бы была такая!)
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 19:03
Божовичв надо убрать на время матча с арсеналом,я уж вас то разграмлю по полной.
nikoladolgov
nikoladolgov
   242 / 788
сегодня в 19:02
Ткачева надо было напоить еще на Дне ....
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 788
сегодня в 19:01
Туляки являются крайне неудобным соперником для Крыльев в последних матчах! Что творит Соболев, это конечно красота) Самара вполне могла уйти от поражения, но оружейники были другого мнения.
parallels
parallels ответил EAGinLE
   5 / 788
сегодня в 19:00
Мы туляки люди не гордые , можем и заскринить . http://prnt.sc/ohqdk9 Арсенал на первом месте , ЦСКА на ... шестнадцатом ... . 🤩😍😋⚠️🐎
в таком виде попривычнее будет, держи)
ДСА
ДСА
   145 / 788
сегодня в 19:00
Радостно за Арсенал.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 18:59
Да хоть заскринься.
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 788
сегодня в 18:55
Мы туляки люди не гордые , можем и заскринить .

http://prnt.sc/ohqdk9

Арсенал на первом месте , ЦСКА на ... шестнадцатом ... . 🤩😍😋⚠️🐎
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 18:53
А вы мечтаете о ле,вас там точно поимеют.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 18:50
Слил игру Божович,который раз подряд .
alex074
alex074
   692 / 788
сегодня в 18:50
Хорошая игра, с большим количеством голевых моментов. Арсенал с победой, это им на руку, в плане психологической подготовки к матчу в квалификации ЛЕ. Удачи красно-жёлтым в предстоящем сопротивлении и старте в еврокубках...
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 788
сегодня в 18:50
Ещё один весёленький матч. Осталось только сегодня Ростову сухую трёшку впихнуть судейско - мазутному проекту. Гыгыгы
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 788
сегодня в 18:46
Арсенал с победой , МОЛОДЦЫ !!!!!!!!
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