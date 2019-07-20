Тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в результативном матче

Тульский «Арсенал» добыл выездную победу над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ.
Самара, стадион «Самара Арена»
«Крылья Советов» - «Арсенал» 2:3 (1:2)
Голы: Соболев 43, Бурлак 56 - Ткачев 22, Кангва 24, Тудорие 52
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов 75), Карпов, Бурлак, Д. Комбаров, Мияилович, Антон (Радонич 54), Гинсари, Кабутов, Зиньковский (Канунников 46), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов 90+2), Альварес, Чаушич, Ткачев, Горбатенко, Кангва (Костадинов 71), Лесовой, Тудорие (Луценко 64)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Кангва 55, Мияилович 59, Кабутов 72, Луценко 83, Альварес 90+1, Ткачев 90+5, Григалава 90+6, Соболев 90+6
Судья: Кукуян Павел.
В другом матче дня «Краснодар» добыл волевую победу над «Уфой».
http://prnt.sc/ohqdk9
Арсенал на первом месте , ЦСКА на ... шестнадцатом ... . 🤩😍😋⚠️🐎
http://prnt.sc/ohqdk9
Арсенал на первом месте , ЦСКА на ... шестнадцатом ... . 🤩😍😋⚠️🐎