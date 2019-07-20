«Боруссия» Д в результативном матче переиграла «Ливерпуль»

Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче одержала победу над «Ливерпулем».
Нотр Дам (США), стадион Нотр Дам Стэдиум
«Боруссия» Д - «Ливерпуль» 3:2 (1:1)
Голы: Алькасер 3, Дилэйни 53, Ларсен 58 – Уилсон 35, Брюстер 75 (пенальти)
«Боруссия» Д: Хитц, Геррейру (Морей 46), Хуммельс (Перай 82), Топрак (Балерди 46), Пишчек (Шульц 46), Брандт (Ларсен 46), Вайгль (Витсель 46), Рейна (Вольф 46), Санчо (Азар 46), Гётце (Ройс 46), Алькасер (Дилэйни 46).
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн (Александер-Арнольд 60), Матип (ван Дейк 60), Гомес (Ловрен 60), Ларучи (Робертсон 60), Фабиньо (Льюис 60), Милнер (Вейналдум 60), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон 60), Уилсон (Джонс 60), Кент (Вудберн 60), Ориги (Брюстер 60).
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Хуммельс 11, Ларучи 43
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