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«Боруссия» Д в результативном матче переиграла «Ливерпуль»

сегодня, 05:11

Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче одержала победу над «Ливерпулем».

Нотр Дам (США), стадион Нотр Дам Стэдиум

«Боруссия» Д - «Ливерпуль» 3:2 (1:1)
Голы: Алькасер 3, Дилэйни 53, Ларсен 58 – Уилсон 35, Брюстер 75 (пенальти)

«Боруссия» Д: Хитц, Геррейру (Морей 46), Хуммельс (Перай 82), Топрак (Балерди 46), Пишчек (Шульц 46), Брандт (Ларсен 46), Вайгль (Витсель 46), Рейна (Вольф 46), Санчо (Азар 46), Гётце (Ройс 46), Алькасер (Дилэйни 46).
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн (Александер-Арнольд 60), Матип (ван Дейк 60), Гомес (Ловрен 60), Ларучи (Робертсон 60), Фабиньо (Льюис 60), Милнер (Вейналдум 60), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон 60), Уилсон (Джонс 60), Кент (Вудберн 60), Ориги (Брюстер 60).
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Хуммельс 11, Ларучи 43

Вчера «Арсенал» одержал победу над «Баварией» в матче Международного Кубка чемпионов.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   181 / 792
сегодня в 07:06
Ну прикольно, поганяли молодёжь в перемешку с основными, размялись, а главное - порадовали болельщиков в Штатах, а то могли бы и нудотину в 0-0 / 1-1 скатать, а так хоть весело =)))
Colchoneros
Colchoneros
   149 / 792
сегодня в 06:29
Обычный таварняк!
ДАША Д
ДАША Д
   173 / 792
сегодня в 06:14
Клоппу есть над чем подумать.
Ладожский
Ладожский
   29 / 792
сегодня в 05:40
Боруссию с победой!
STVA 1
STVA 1
   70 / 792
сегодня в 05:24
Это предсезонка всего лишь.
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