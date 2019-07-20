Автогол Табидзе принес волевую победу «Краснодару» над «Уфой»

«Краснодар» переиграл «Уфу» в матче 2-го тура РПЛ.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Краснодар» - 2:3 (2:0)
Голы: Карп 29, Табидзе 40 - Намли 50, Вильена 73, Табидзе 86 (автогол)
«Уфа»: Чернов, Табидзе, Пуцко, Йокич, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев 84), Тилль (Кротов 83), Слай, Козлов (Сысуев 72).
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Олссон (Игнатьев 66), Вильена (Фьолусон 89), Намли (Сулейманов 70), Вандерсон, Ари.
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Спайич 28, Рамирес 54, Слай 64, Кротов 87.
Судья: Еськов Алексей.
Напомним, что «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» в матче 1-го тура РПЛ.
Но судя по твоему наезду тебе не ошибки помешали а то что я высказался в хорошем тоне за Краснодар хотя может только показалось и ты страстный радетель за правописание.
Но судя по твоему наезду тебе не ошибки помешали а то что я высказался в хорошем тоне за Краснодар хотя может только показалось и ты страстный радетель за правописание.
Первый тайм ребята адаптировались, игра толком не шла, Уфа очень агрессивно контратаковала, и как всегда с своих излюбленных стандартных положений забила два гола-молодцы, в принципе они и на играли на два своих гола.
Во втором тайме Краснодар стал похож сам на себя.
Намли сделал финт в штрафной обыграв двух защитников этот финт ребятки реально ТОПЧИК😎😎😎
Второй гол Вилемы тоже охрененный, игрок имеет отличный удар с дальней дистанции, залетел как за здрасте метров с 35 это тоже ТОПЧИК. кстати он ещё покажет свою пушку в чемпионате - усиление офигенное👏👏👏
Когда счёт стал 2:2 уже наверное не у кого не возникало сомнение, что Быки свое возьмут и гол Рамирес с отскок от головы защитника это завершение много ходовой комбинации, подчеркнул Победу Быков и показал, что на поле 25%на 75%владения мячем в пользу Краснодара было по делу 🌠⚽🏆
С Победой любимый Клуб 🎁🎖️✨
Первый тайм ребята адаптировались, игра толком не шла, Уфа очень агрессивно контратаковала, и как всегда с своих излюбленных стандартных положений забила два гола-молодцы, в принципе они и на играли на два своих гола.
Во втором тайме Краснодар стал похож сам на себя.
Намли сделал финт в штрафной обыграв двух защитников этот финт ребятки реально ТОПЧИК😎😎😎
Второй гол Вилемы тоже охрененный, игрок имеет отличный удар с дальней дистанции, залетел как за здрасте метров с 35 это тоже ТОПЧИК. кстати он ещё покажет свою пушку в чемпионате - усиление офигенное👏👏👏
Когда счёт стал 2:2 уже наверное не у кого не возникало сомнение, что Быки свое возьмут и гол Рамирес с отскок от головы защитника это завершение много ходовой комбинации, подчеркнул Победу Быков и показал, что на поле 25%на 75%владения мячем в пользу Краснодара было по делу 🌠⚽🏆
С Победой любимый Клуб 🎁🎖️✨
Но хрен Краснодару, а не Европа !
Но хрен Краснодару, а не Европа !