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Автогол Табидзе принес волевую победу «Краснодару» над «Уфой»

сегодня, 15:59
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» переиграл «Уфу» в матче 2-го тура РПЛ.

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Краснодар» - 2:3 (2:0)
Голы: Карп 29, Табидзе 40 - Намли 50, Вильена 73, Табидзе 86 (автогол)

«Уфа»: Чернов, Табидзе, Пуцко, Йокич, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев 84), Тилль (Кротов 83), Слай, Козлов (Сысуев 72).
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Олссон (Игнатьев 66), Вильена (Фьолусон 89), Намли (Сулейманов 70), Вандерсон, Ари.
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Спайич 28, Рамирес 54, Слай 64, Кротов 87.

Судья: Еськов Алексей.

Напомним, что «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» в матче 1-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   119 / 790
сегодня в 18:59
Галю с победой своих!)
Санчо Панса
Санчо Панса
   187 / 790
сегодня в 18:58
И при этом грузин забил Краснодару! Но во втором тайме уфимцы явно сдулись. А быки, конечно, красавцы! С первой победой в новом сезоне, черно-зелёные😃
Indian
Indian
   608 / 790
сегодня в 18:29
Тётка крутая топила за Краснодар на стадионе. Настоящая бычиха
radist_21
radist_21 ответил nikoladolgov
   174 / 790
сегодня в 18:27
Евсееву обидно , вести 2-0, и автогол .... Но хрен Краснодару, а не Европа !
    brodaga 05
    brodaga 05 ответил Oleg1956
       681 / 790
    сегодня в 18:02
    ОК все нормо
    Tostao
    Tostao ответил steelhead
       147 / 790
    сегодня в 17:55
    Ну чего уж заслуженного? Очень спорный гол из оффсайда (тут надо бы судей послушать, не однозначно все), дурной удар с 30 метров и зевнувший его вратарь, ну и автогол. Что во всем этом заслуженного? Все мячи Уфы - настоящие, футбольные, игроцкие.
    Какой офсайд? Был по-существу пас от соперника, который выбивал мяч у краснодарского напа. Вы что там смотрели? А какая комбинация была перед голом? ! На краю было элегантно обыграно два заща - прострел - осознанный пропуск мяча Ари - пас от соперника - удар - гол. Там как раз всё дело было в красивой комбинации, а вы говорите, что всё случайно и без игры.)))
    Oleg1956
    Oleg1956 ответил brodaga 05
       488 / 790
    сегодня в 17:31
    Научись писать правильно ...
    Ну вот смотрел футбол на диване но твой комент о моих ошибках заставил меня встать и включить стационарый комп. Во первых приношу извинения за ошибки писал на мобильнике шрифт мелкий и я еще не ношу очков хотя уже туго с мелким шрифтом. Во вторых у меня на мобильной версии нет опции редактировать текст.
    Но судя по твоему наезду тебе не ошибки помешали а то что я высказался в хорошем тоне за Краснодар хотя может только показалось и ты страстный радетель за правописание.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил -Хостинский-
       11 / 790
    сегодня в 17:30
    Скажу так, смотрел матч. До начала матча понимал, что игра по Краснодарскому времени начинаится в обед + искусственный газон, это все играло за Уфу Первый тайм ребята адаптировались, игра толком не шла, Уфа очень агрессивно контратаковала, и как всегда с своих излюбленных стандартных положений забила два гола-молодцы, в принципе они и на играли на два своих гола. Во втором тайме Краснодар стал похож сам на себя. Намли сделал финт в штрафной обыграв двух защитников этот финт ребятки реально ТОПЧИК😎😎😎 Второй гол Вилемы тоже охрененный, игрок имеет отличный удар с дальней дистанции, залетел как за здрасте метров с 35 это тоже ТОПЧИК. кстати он ещё покажет свою пушку в чемпионате - усиление офигенное👏👏👏 Когда счёт стал 2:2 уже наверное не у кого не возникало сомнение, что Быки свое возьмут и гол Рамирес с отскок от головы защитника это завершение много ходовой комбинации, подчеркнул Победу Быков и показал, что на поле 25%на 75%владения мячем в пользу Краснодара было по делу 🌠⚽🏆 С Победой любимый Клуб 🎁🎖️✨
    Финт Намли - это шедевр!!!
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       652 / 790
    сегодня в 17:23
    Скажу так, смотрел матч. До начала матча понимал, что игра по Краснодарскому времени начинаится в обед + искусственный газон, это все играло за Уфу
    Первый тайм ребята адаптировались, игра толком не шла, Уфа очень агрессивно контратаковала, и как всегда с своих излюбленных стандартных положений забила два гола-молодцы, в принципе они и на играли на два своих гола.
    Во втором тайме Краснодар стал похож сам на себя.
    Намли сделал финт в штрафной обыграв двух защитников этот финт ребятки реально ТОПЧИК😎😎😎
    Второй гол Вилемы тоже охрененный, игрок имеет отличный удар с дальней дистанции, залетел как за здрасте метров с 35 это тоже ТОПЧИК. кстати он ещё покажет свою пушку в чемпионате - усиление офигенное👏👏👏
    Когда счёт стал 2:2 уже наверное не у кого не возникало сомнение, что Быки свое возьмут и гол Рамирес с отскок от головы защитника это завершение много ходовой комбинации, подчеркнул Победу Быков и показал, что на поле 25%на 75%владения мячем в пользу Краснодара было по делу 🌠⚽🏆

    С Победой любимый Клуб 🎁🎖️✨
    ermak6848
    ermak6848
       133 / 790
    сегодня в 17:09
    на то и " волевая " Победа у фк "Краснодар" ( авто гол)...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       244 / 790
    сегодня в 17:08
    Евсееву обидно , вести 2-0, и автогол ....
    Но хрен Краснодару, а не Европа !
    Egorium
    Egorium
       256 / 790
    сегодня в 17:05
    Уфа была сильнее, но тренер у нее слабый.
    drug01
    drug01
       129 / 790
    сегодня в 17:04
    Надо отметить желание быков!
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил Vik_ont25
       156 / 790
    сегодня в 16:54
    Факты, уважаемый, предъявите! Иначе получается несерьеззный разговор.
    А когда это на Соккере были серьёзные разговоры с фактами?
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответил Дима Головашич
       441 / 790
    сегодня в 16:53
    Факты, уважаемый, предъявите! Иначе получается несерьеззный разговор.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       303 / 790
    сегодня в 16:51
    Финтяра у Намли,конечно,круть.Да и все мячи Краснодара хороши.
    КЭТиК
    КЭТиК
       197 / 790
    сегодня в 16:51
    Краснодару нереально повезло.
    LOpp
    LOpp
       6 / 790
    сегодня в 16:49
    Не везёт Уфе
    Артемкa
    Артемкa
       239 / 790
    сегодня в 16:48
    Камбэк по-краснодарски, с уфимским автоголом
    Faustello
    Faustello ответил Дима Головашич
       4 / 790
    сегодня в 16:47
    Да у вас тут всё смешное.
    Нам истинным ценителям искусства футбола плакать некогда, у нас сезон начался, но ты пиши, может научимся у тебя кунгфу аналитиГи )))
    ballak144
    ballak144 ответил brodaga 05
       212 / 790
    сегодня в 16:46
    Научись писать правильно ...
    Сам то умеешь?
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил Faustello
       156 / 790
    сегодня в 16:45
    А ты мне нравишься, смешной ))) гы гы гы
    Да у вас тут всё смешное.
    EAGinLE
    EAGinLE
       39 / 790
    сегодня в 16:45
    Чудо случилось , Уфа проиграла
    Footbolista
    Footbolista ответил Faustello
       1 / 790
    сегодня в 16:44
    Прошаренный)...
    Faustello
    Faustello ответил brodaga 05
       4 / 790
    сегодня в 16:44
    Научись писать правильно ...
    Мегааналитикам это не нужно )))
    Faustello
    Faustello ответил Дима Головашич
       4 / 790
    сегодня в 16:42
    А ты типичный болельщик, который не шарит в футболе.
    А ты мне нравишься, смешной ))) гы гы гы
    brodaga 05
    brodaga 05 ответил Oleg1956
       681 / 790
    сегодня в 16:41
    Ну не знаю как грешить на гол с офсайда когда повторы по крайней мере с 2 камер показало что игрок Уфы выбивал мяч из под ноги краснодарца причем игрок краснодара не киснулся мяча. Ребята воз мите истопию Уфы всегда она сидела на свокй половине и из контратак забивала и очень редко забивала брльше чем один гол. Хотя ничего личного к Уфе не имею ьа и я нк болельщик Краснодара но справедоиыость прежде всего.
    Научись писать правильно ...
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил Faustello
       156 / 790
    сегодня в 16:41
    А я понял - ты комментатор матч тв? )))) гы гы гы
    А ты типичный болельщик, который не шарит в футболе.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 790
    сегодня в 16:41
    Быков с волевой победой!...
    Albertinos
    Albertinos
       191 / 790
    сегодня в 16:38
    Интересная и зрелищная получилась игра с обилием голов. Краснодар очень мощно провёл второй тайм и заслуженно победил!
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