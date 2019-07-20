«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ

В матче 3-го тура ФНЛ «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» - «Торпедо» - 0:1 (0:1)
Гол: Сергеев 12.
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко (Труфанов, 42), Суслов, Зайцев, Асани (Эльмурзаев, 46), Гаджимурадов (Матвийчук, 75), Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев (Максименко, 82), Кузьмичев (Малеев, 66).
«Торпедо»: Цыган, Шоркин, Божин, Багаев, Галоян (Татаринов, 57), Самошников (Самсонов, 65), Лях, Рязанцев, Магаль (Елисеев, 83), Сергеев (Шустиков, 90+2), Лебеденко (Калугин, 75).
Предупреждения: Труфанов, 44. Самошников, 49. Эльмурзаев, 66. Рязанцев, 78. Кацаев, 80. Матвийчук, 83. Татаринов, 86. Суслов, 90+2.
В матче 2-го тура ФНЛ «Торпедо» переиграло «Балтику».
А одного особенно.
Молодцы.
А одного особенно.
Молодцы.
Сегодня 14:22
Возвращения Торпедо в РПЛ!
Будем вместе гонять конебаклановсих позорников.
Гражданин укроины из пид Львова Россию с майданом перепутал.
Сегодня 14:22
Возвращения Торпедо в РПЛ!
Будем вместе гонять конебаклановсих позорников.
Гражданин укроины из пид Львова Россию с майданом перепутал.
Будем вместе гонять конебаклановсих позорников.
Будем вместе гонять конебаклановсих позорников.
вот так если до финиша дойдем, норм веселье в вышке будет.
Forza Rotor!!
вот так если до финиша дойдем, норм веселье в вышке будет.
Forza Rotor!!