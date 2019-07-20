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«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ

сегодня, 13:30
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

В матче 3-го тура ФНЛ «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» - «Торпедо» - 0:1 (0:1)
Гол: Сергеев 12. 

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко (Труфанов, 42), Суслов, Зайцев, Асани (Эльмурзаев, 46), Гаджимурадов (Матвийчук, 75), Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев (Максименко, 82), Кузьмичев (Малеев, 66).

«Торпедо»: Цыган, Шоркин, Божин, Багаев, Галоян (Татаринов, 57), Самошников (Самсонов, 65), Лях, Рязанцев, Магаль (Елисеев, 83), Сергеев (Шустиков, 90+2), Лебеденко (Калугин, 75).

Предупреждения: Труфанов, 44. Самошников, 49. Эльмурзаев, 66. Рязанцев, 78. Кацаев, 80. Матвийчук, 83. Татаринов, 86. Суслов, 90+2. 

В матче 2-го тура ФНЛ «Торпедо» переиграло «Балтику». 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   121 / 790
сегодня в 18:38
Молодец Серёга Игнашевич,правильно настраивает команду.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   235 / 790
сегодня в 16:27
Хорошо Торпедо начало сезон.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   47 / 790
сегодня в 16:03
Торпедовских болельщиков с победой.
А одного особенно.
Молодцы.
cska plus
cska plus
   12 / 790
сегодня в 15:54
Сергею успехов и удачи в дальнейшем.
13 RUS
13 RUS
   143 / 790
сегодня в 15:33
Торпедо конечно респект,но кто эту лгбт эмблему придумал?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Comdiv
   60 / 790
сегодня в 15:08
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       65 / 790
    сегодня в 15:06
    Если Торпедо со свиньями лигами поменяются, будет здорово, у Торпедо история не позорная.
    Denkuz
    Denkuz
       166 / 790
    сегодня в 14:51
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         92 / 790
      сегодня в 14:46
      У Сереги все получится.
      КЭТиК
      КЭТиК
         197 / 790
      сегодня в 14:36
      Торпедо настроено серьезно.
      VIPded
      VIPded
         41 / 790
      сегодня в 14:36
      Так Игнашевич и в вышку легендарный клуб вернёт.
      bsww
      bsww
         770 / 790
      сегодня в 14:26
      Проходная цель - на зимний перерыв уйти в первой десятке. А там в зависимости от места и "отрыва" до стыков можно поставить цель побороться. Ставить цель "с места в карьер" - играть в РПЛ по итогам сезона нету смысла, если на сию минуту не заложены финансы для игры в РПЛ на 50-70%
      LOpp
      LOpp
         6 / 790
      сегодня в 14:22
      Возвращения Торпедо в РПЛ!
      Будем вместе гонять конебаклановсих позорников.
      beefs
      beefs
         96 / 790
      сегодня в 14:21
      Игнашевич, давай в РПЛ
      Байкал-38
      Байкал-38
         35 / 790
      сегодня в 14:21
      Хорошее начало у команды Сергея Николаевича, но загадывать рановато ещё.
      mihaluch
      mihaluch
         84 / 790
      сегодня в 14:15
      Другой цели как РПЛ у "Торпедо похоже нет.
      Qwеrty
      Qwеrty
         368 / 790
      сегодня в 14:13
      Автозаводцы так и норовят обменяться со Спартаком лигами
      Живанильда
      Живанильда
         351 / 790
      сегодня в 14:10
      через пару туров игнашевич бульбаша заменит,а то совсем его в конюшне не воспринимают как тренера кроме игаря.
      drug01
      drug01
         129 / 790
      сегодня в 13:57
      Молодцы так держать!
      EAGinLE
      EAGinLE
         39 / 790
      сегодня в 13:52
      С победой .
      Bладимиp
      Bладимиp
         61 / 790
      сегодня в 13:51
      Игнашевич сейчас бы помог выбраться ЦСКА с последнего места.
      Comdiv
      Comdiv
         227 / 790
      сегодня в 13:48
      Московским командами пора освежить РПЛ, Торпедо поменяться с самой слабой из Москвы в РПЛ - ФК Свиньи.
      Ладожский
      Ладожский
         29 / 790
      сегодня в 13:46
      Тянут торпедо, как могут.
      Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель
         17 / 790
      сегодня в 13:46
      Торпедо бы и в Высшем дивизионе неплохо бы смотрелось, надо на Зенит обменять, от него всё равно толка никакого.
      Tott_Hot
      Tott_Hot
         232 / 790
      сегодня в 13:45
      красавцы!
      Profectus
      Profectus
      сегодня в 13:44
      вчера Шина выиграл, сегодня Ротор тоже третью победу одержал. еще Химки и Черти не сыграли. ты кто такой, а?))
      вот так если до финиша дойдем, норм веселье в вышке будет.
      Forza Rotor!!
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         60 / 790
      сегодня в 13:40
      Молодец Игнашевич. Начал здорово. И кроме рязанцева и лебеденко в составе все новички. Удачи торпедо с прекрасным тренером
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         33 / 790
      сегодня в 13:37
      А зенит2 одержал победу?
      Шуnя771
      Шуnя771
         15 / 790
      сегодня в 13:32
      Пора легенде в РПЛ!
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