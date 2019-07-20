«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер» в матче Международного Кубка чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» – «Интер» – 1:0 (0:0)
Гол: Гринвуд 76.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 62), Линделеф (Джоунс, 57), Шоу (Далот, 62), Ван-Биссака (Янг, 63), Туанзебе (Байи, 63), Матич (Фред, 63), Погба (Перейра, 62), Джеймс (Чонг, 63. Гомеш, 90+2), Лингард (Мата, 63), Марсьяль (Гринвуд, 63), Рэшфорд (Дармиан, 63).
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей (Раноккья, 73), Шкриньяр, Далберт (Пирола, 73), Гальярдини (Жоау Мариу, 73), Брозович (Валеро, 83), Сенси (Барелла, 73), Эспозито (Колидио, 83), Кандрева (Агуме, 83), Лонго (Перишич, 46).
Предупреждения: Брозович 27, Кандрева 71, Шкриньяр 87.
Судья: Летчман (Сингапур).
Напомним, что в другом матче турнира «Арсенал» одержал победу над «Баварией».
Приветствую.
Приветствую.
П.С. Надеюсь, Интер в готовности подойдёт к сезону, как ты и хочешь, и заберёт у Ювентуса Скудетто :)))
П.С. Надеюсь, Интер в готовности подойдёт к сезону, как ты и хочешь, и заберёт у Ювентуса Скудетто :)))
2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится?
3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона.
4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится?
3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона.
4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?