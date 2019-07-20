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«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер»

сегодня, 16:42
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«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер» в матче Международного Кубка чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» – «Интер» – 1:0 (0:0)
Гол: Гринвуд 76.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 62), Линделеф (Джоунс, 57), Шоу (Далот, 62), Ван-Биссака (Янг, 63), Туанзебе (Байи, 63), Матич (Фред, 63), Погба (Перейра, 62), Джеймс (Чонг, 63. Гомеш, 90+2), Лингард (Мата, 63), Марсьяль (Гринвуд, 63), Рэшфорд (Дармиан, 63).

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей (Раноккья, 73), Шкриньяр, Далберт (Пирола, 73), Гальярдини (Жоау Мариу, 73), Брозович (Валеро, 83), Сенси (Барелла, 73), Эспозито (Колидио, 83), Кандрева (Агуме, 83), Лонго (Перишич, 46).

Предупреждения: Брозович 27, Кандрева 71, Шкриньяр 87.

Судья: Летчман (Сингапур).

Напомним, что в другом матче турнира «Арсенал» одержал победу над «Баварией».

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Все комментарии
allemz
allemz ответил Капитан Врунгель
   82 / 790
сегодня в 18:55
1. Ты за Интер заступаешься?) 2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится? 3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона. 4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
Глоры Ювентуса в своем репетуаре)
Приветствую.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Верещагин
   17 / 790
сегодня в 18:54
По твоему плейоф ЛЧ и товарищеский матч это эквивалентно?)
Эквивалентно суждение по одному матчу, Костя. И не важно финал ЛЧ это или разминка на товарищеском турнире.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил juvenale
   17 / 790
сегодня в 18:53
зная парика,он сейчас гоняет картонников(убивает их на тренировках)так что к сезону они подойдут в отличной форме
Съехал ты как-то неловко. Понятное дело, что в своё оправдание куча всего будет, а другим «на 66 никому не нужный матч».
П.С. Надеюсь, Интер в готовности подойдёт к сезону, как ты и хочешь, и заберёт у Ювентуса Скудетто :)))
Верещагин
Верещагин ответил Владимир Ушаков
   78 / 790
сегодня в 18:51
Уверенная победа на классе,МЮ доминировал всю игру, Интер ничего кроме грубости не показал
Просто матч товарищеский, а так бы вы ощутили всю кабинетную мощь картона. Круче принтера в судейских кабинетах играют только Реал, Барселона и Ливерпуль
Верещагин
Верещагин ответил juvenale
   78 / 790
сегодня в 18:45
зная парика,он сейчас гоняет картонников(убивает их на тренировках)так что к сезону они подойдут в отличной форме
Или уставшие, замученные и поломанные)
juvenale
juvenale ответил Капитан Врунгель
   125 / 790
сегодня в 18:37
1. Ты за Интер заступаешься?) 2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится? 3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона. 4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
зная парика,он сейчас гоняет картонников(убивает их на тренировках)так что к сезону они подойдут в отличной форме
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   125 / 790
сегодня в 18:36
и забил 17-летний Гринвуд, который за молодежку 30 мячей наколотил, вроде как. Пора парню тикать с клуба инстаграмщиков, ато мимо лукакей и санчесов в основу не пустят.
34
juvenale
juvenale ответил Капитан Врунгель
   125 / 790
сегодня в 18:36
1. Ты за Интер заступаешься?) 2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится? 3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона. 4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
    Верещагин
    Верещагин ответил Капитан Врунгель
       78 / 790
    сегодня в 18:25
    1. Ты за Интер заступаешься?) 2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится? 3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона. 4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
    По твоему плейоф ЛЧ и товарищеский матч это эквивалентно?)
    Red_team
    Red_team
       694 / 790
    сегодня в 18:01
    Гринвуд крут, в основу его в новом сезоне!
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил juvenale
       17 / 790
    сегодня в 17:54
    мда судить по одной игре,в самом начале сезона,без многих основных игроков и нахер никому ненужном матче))))
    1. Ты за Интер заступаешься?)
    2. Если матч «на 66 никому не нужный», то чё ты недоволен, что Интер на этом турнире находится?
    3. Сезон ещё не начался. Это предсезонные игры, на которых закладывается фундамент для сезона.
    4. Ты же судил Барселону по одной игре с Ювентусом (0-3) и вылил на неё много не очень хорошего в своих комментариях. А что тут не так?
    dzvinka
    dzvinka
       105 / 790
    сегодня в 17:53
    и забил 17-летний Гринвуд, который за молодежку 30 мячей наколотил, вроде как. Пора парню тикать с клуба инстаграмщиков, ато мимо лукакей и санчесов в основу не пустят.
    Верещагин
    Верещагин
       78 / 790
    сегодня в 17:42
    Семнадцатилетний юнец поставил парика на колени. Браво, парик, так держать)
    juvenale
    juvenale ответил Капитан Врунгель
       125 / 790
    сегодня в 17:40
    А какие ожидания перед сезоном у итальянцев? Чемпионство даже грезится, а тут английский середняк по игре просто уничтожил. Похоже, Конте просто испортит себе репутацию, чем выведет этот клуб на какой-то уровень.
    мда судить по одной игре,в самом начале сезона,без многих основных игроков и нахер никому ненужном матче))))
    juvenale
    juvenale
       125 / 790
    сегодня в 17:39
    У меня один вопрос,что кабинетный-картон делает на кубке чемпионов?
    mihaluch
    mihaluch
       84 / 790
    сегодня в 17:15
    М.Ю. был сильнее и мобильнее,при больших усилиях счёт мог быть внушительнее.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       169 / 790
    сегодня в 17:08
    Играли два середняка,уровень рпл
    Этот уровень раздавит твой Спартак, что одна жидкость потечёт. )))
    Comdiv
    Comdiv
       227 / 790
    сегодня в 17:00
    МЮ с победой!
    galem72
    galem72
       165 / 790
    сегодня в 16:58
    Все те же самые косяки: не научились вскрывать автобусы и принимать мяч в одно касание без отскока сопернику. Удручающее состояние игры...
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       17 / 790
    сегодня в 16:57
    А какие ожидания перед сезоном у итальянцев? Чемпионство даже грезится, а тут английский середняк по игре просто уничтожил. Похоже, Конте просто испортит себе репутацию, чем выведет этот клуб на какой-то уровень.
    cska plus
    cska plus
       12 / 790
    сегодня в 16:55
    Хоть какая но победа.
    ДАША Д
    ДАША Д
       162 / 790
    сегодня в 16:50
    Сульшер будет спать спокойно, ему кажется что всё в порядке
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       33 / 790
    сегодня в 16:50
    Играли два середняка,уровень рпл
    нечитайло
    нечитайло
       434 / 790
    сегодня в 16:48
    Скромненько
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
       111 / 790
    сегодня в 16:43
    Уверенная победа на классе,МЮ доминировал всю игру, Интер ничего кроме грубости не показал
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