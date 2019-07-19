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Алжир стал победителем Кубка Африки

вчера, 23:56
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 1Логотип футбольный клуб АлжирАлжирМатч завершен

Сборная Алжира стала триумфатором Кубка африканских наций. В финале турнира алжирцы одержали минимальную победу над командой Сенегала.

Каир, стадион Каирский международный стадион

Сенегал - Алжир 0:1 (0:1)
Гол: Бунеджа 2

Сенегал: Гомис, Гассама, Куяте, Сане, Сабали, Н'Диайе (Диатта 59), Гейе, Сарр, Мане, Сэве (Дианье 75), Ньянг (Кейта 85)
Главный тренер: Сиссе Алиу.

Алжир: М'Боли, Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини, Гедиура, Марез, Фегули (Жан 85), Беннасер, Белайли (Браими 84), Бунеджа (Слимани 89)
Главный тренер: Белмади Джамел.

Предупреждения: Бенсебаини 33, Белайли 54, Гейе 79, Гассама 80, Манди 90+2

Напомним, что третье место на турнире заняла сборная Нигерии.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3 ответил SSC Napoli
   201 / 796
сегодня в 00:11
Поздравляю Алжир!
Сегодня опять Бастилию брать будут)))
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил 95-shishani-95
   572 / 796
сегодня в 00:09
С победой Алжира всех мусульман мира!!! Марез- ещё один из топ-5 за ЗМ! Меськи в пятёрке вообще не должно быть! Но думаю, что настало время отдать ЗМ вратарю! Аллисон -по моему, он взял 3 золотых перчаток( ЛЧ, АПЛ, КА)!!! Роналду намного больше заслуживает быть ближе к ЗМ, чем меська! Победа в Серии А, Лиге Наций, много голов за первый сезон в новом клубе
А сенегал можно подумать католики...
что за прикол - каждая лягушка хвалит свое болото... а еще если сюда приплетают расу или религию ...
за двором юрты шел 21-й век
parallels
parallels
   4 / 796
сегодня в 00:08
стыдно за спартак! такая концентрация зулусов в одном египте была на турнире - а ни одного не завербовали!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   572 / 796
сегодня в 00:07
Блин болел за Сенегал...
Поздравляю Мареза и ко:)
Gahi
Gahi
   157 / 796
сегодня в 00:06
Алжир с победой, но игра сумбурная на отбой.
95-shishani-95
95-shishani-95
   417 / 796
сегодня в 00:05
С победой Алжира всех мусульман мира!!!
Марез- ещё один из топ-5 за ЗМ!
Меськи в пятёрке вообще не должно быть!
Но думаю, что настало время отдать ЗМ вратарю!
Аллисон -по моему, он взял 3 золотых перчаток( ЛЧ, АПЛ, КА)!!!
Роналду намного больше заслуживает быть ближе к ЗМ, чем меська! Победа в Серии А, Лиге Наций, много голов за первый сезон в новом клубе
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 796
сегодня в 00:05
ВАР - это не панацея от судейских ошибок, зрение у всех разное!!!
Алжир с победой!!!
SSC Napoli
SSC Napoli ответил a3r3v3
сегодня в 00:03
Давно я так не смеялся)
Поздравляю Алжир!
a3r3v3
a3r3v3
   201 / 796
сегодня в 00:02
Давно я так не смеялся)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил рус фан
   434 / 796
сегодня в 00:01
Алжир нагнул Сенегал, мои поздравления соотечественникам Зидана по национальности.
спасибо от бензема
Strikers188
Strikers188
   536 / 796
сегодня в 00:01
Боже, храни Париж!!
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 796
сегодня в 00:01
И тут все решилось на первых минутах!
Foxes
Foxes
   191 / 796
вчера в 23:58
Пендаль был (рука) сто процентов но судья оказался ...............
Шишанутый
Шишанутый
   80 / 796
вчера в 23:58
Заслужено. Алжир были на голову выше всех на турнире!!
particular
particular
   9 / 796
вчера в 23:57
Потомки Карфагена и вандалов добыли долгожданный титул!..
Без доминирования, на тоненького, но звёзды сошлись и мяч залетел..:))
рус фан
рус фан
   151 / 796
вчера в 23:57
Алжир нагнул Сенегал, мои поздравления соотечественникам Зидана по национальности.
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