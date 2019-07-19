Алжир стал победителем Кубка Африки

Сборная Алжира стала триумфатором Кубка африканских наций. В финале турнира алжирцы одержали минимальную победу над командой Сенегала.
Каир, стадион Каирский международный стадион
Сенегал - Алжир 0:1 (0:1)
Гол: Бунеджа 2
Сенегал: Гомис, Гассама, Куяте, Сане, Сабали, Н'Диайе (Диатта 59), Гейе, Сарр, Мане, Сэве (Дианье 75), Ньянг (Кейта 85)
Главный тренер: Сиссе Алиу.
Алжир: М'Боли, Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини, Гедиура, Марез, Фегули (Жан 85), Беннасер, Белайли (Браими 84), Бунеджа (Слимани 89)
Главный тренер: Белмади Джамел.
Предупреждения: Бенсебаини 33, Белайли 54, Гейе 79, Гассама 80, Манди 90+2
Напомним, что третье место на турнире заняла сборная Нигерии.
что за прикол - каждая лягушка хвалит свое болото... а еще если сюда приплетают расу или религию ...
за двором юрты шел 21-й век
что за прикол - каждая лягушка хвалит свое болото... а еще если сюда приплетают расу или религию ...
за двором юрты шел 21-й век
Поздравляю Мареза и ко:)
Поздравляю Мареза и ко:)
Марез- ещё один из топ-5 за ЗМ!
Меськи в пятёрке вообще не должно быть!
Но думаю, что настало время отдать ЗМ вратарю!
Аллисон -по моему, он взял 3 золотых перчаток( ЛЧ, АПЛ, КА)!!!
Роналду намного больше заслуживает быть ближе к ЗМ, чем меська! Победа в Серии А, Лиге Наций, много голов за первый сезон в новом клубе
Марез- ещё один из топ-5 за ЗМ!
Меськи в пятёрке вообще не должно быть!
Но думаю, что настало время отдать ЗМ вратарю!
Аллисон -по моему, он взял 3 золотых перчаток( ЛЧ, АПЛ, КА)!!!
Роналду намного больше заслуживает быть ближе к ЗМ, чем меська! Победа в Серии А, Лиге Наций, много голов за первый сезон в новом клубе
Алжир с победой!!!
Алжир с победой!!!
Без доминирования, на тоненького, но звёзды сошлись и мяч залетел..:))
Без доминирования, на тоненького, но звёзды сошлись и мяч залетел..:))