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«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» в финале азиатского турнира

сегодня, 17:59

В Шанхае завершился товарищеский турнир, в котором принимали участие клубы английской Премьер-Лиги. В финальном поединке «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» по итогам серии пенальти.

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» - 0:0 (по пенальти 3:2)

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Лапорт (Анхелиньо 62), Стоунз (Уокер 46), Де Брюйне (Гюндоган 46), Зинченко (Харвуд-Беллис 62), Эрнандес (Алейш Гарсия 62), Адриан Гарсия (Бернарду Силва 46), Стерлинг (Давид Сильва 46), Сане (Нмеча 62), Поведа (Найт 74).

Ранее «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер» в товарищеском матче.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 790
сегодня в 18:57
Товарняк!
dzvinka
dzvinka
   105 / 790
сегодня в 18:30
волки серйозно готовятся к сезону. тем интересней.
razdvatri
razdvatri
   176 / 790
сегодня в 18:10
срочно купить еще 20 игроков для лысого физрука
drug01
drug01
   129 / 790
сегодня в 18:05
Эти игры вне зачёт...
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