«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» в финале азиатского турнира

В Шанхае завершился товарищеский турнир, в котором принимали участие клубы английской Премьер-Лиги. В финальном поединке «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» по итогам серии пенальти.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» - 0:0 (по пенальти 3:2)
«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Лапорт (Анхелиньо 62), Стоунз (Уокер 46), Де Брюйне (Гюндоган 46), Зинченко (Харвуд-Беллис 62), Эрнандес (Алейш Гарсия 62), Адриан Гарсия (Бернарду Силва 46), Стерлинг (Давид Сильва 46), Сане (Нмеча 62), Поведа (Найт 74).
Ранее «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер» в товарищеском матче.