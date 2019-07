Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Игрока увезли на скорой

Полузащитник «Реала» получил травму в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом» (2:2, 3:2 - пенальти).

Испанец вступил в игру во втором тайме и на 59-й минуте забил гол, но вскоре получил травму колена и был вынужден покинуть поле на носилках. По информации СМИ , игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи.

