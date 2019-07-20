Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

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Дорогостоящий новичок «Атлетико» продержался лишь 30 минут в своем первом матче за «матрасников».

Во время спарринга с «Нумансией» 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра. Диего Симеоне решил заменить Фелиша на Анхеля Корреа.

Joao Félix aguantó 30 minutos en su debut con el Atleti https://t.co/Z6eINQmg5C — MARCA (@marca) 20 июля 2019 г.

Напомним, «Атлетико» выкупил Фелиша у «Бенфики» за 120 млн евро.