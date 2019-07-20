Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Дорогостоящий новичок «Атлетико» Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за «матрасников».
Во время спарринга с «Нумансией» 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра. Диего Симеоне решил заменить Фелиша на Анхеля Корреа.
Joao Félix aguantó 30 minutos en su debut con el Atleti https://t.co/Z6eINQmg5C— MARCA (@marca) 20 июля 2019 г.
Напомним, «Атлетико» выкупил Фелиша у «Бенфики» за 120 млн евро.
парижский мешок покупающий за 222 ляма какого-то петушару, а через два сезона не знающий куда его деть - вот оно самое.
парижский мешок покупающий за 222 ляма какого-то петушару, а через два сезона не знающий куда его деть - вот оно самое.
Скорейшего возвращения в строй!
Скорейшего возвращения в строй!