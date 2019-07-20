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Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

вчера, 23:02
НумансияЛоготип футбольный клуб Нумансия (Сория)0 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Дорогостоящий новичок «Атлетико» Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за «матрасников».

Во время спарринга с «Нумансией» 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра. Диего Симеоне решил заменить Фелиша на Анхеля Корреа.

Напомним, «Атлетико» выкупил Фелиша у «Бенфики» за 120 млн евро.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил Верг
сегодня в 01:07
самая странная покупка десятилетия
Ну Бенфика наверное так не думает)))
Colchoneros
Colchoneros
   92 / 798
сегодня в 00:40
Здоровья!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   273 / 798
сегодня в 00:07
Бедро то фигня. К началу сезона будет готов. Не ссыте атлеты)
dzvinka
dzvinka ответил Верг
   84 / 798
сегодня в 00:01
самая странная покупка десятилетия
конечно же нет.
парижский мешок покупающий за 222 ляма какого-то петушару, а через два сезона не знающий куда его деть - вот оно самое.
Colchoneros
Colchoneros
   92 / 798
вчера в 23:31
Ничего страшного!
Скорейшего возвращения в строй!
Верг
Верг
   334 / 798
вчера в 23:19
самая странная покупка десятилетия
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