Состав «Астон Виллы» пополнил Трезеге

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Касымпаши» и сборной Египта , которого также называют Трезеге.

24-летний вингер начал карьеру на родине, после чего перебрался в «Андерлехт». В минувшем сезоне Трезеге провел 34 матча в чемпионате Турции, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.