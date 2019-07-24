В «Бетис» вместо «Ливерпуля»

вчера, 10:00

Мог выиграть Лигу чемпионов, но оказался в «Бетисе». Всего за год перспективы Набиля Фекира резко изменились. «Соккер.ру» - о необычном трансфере.

Мы привыкли, что «Лион» регулярно поставляет в топовые клубы талантливых футболистов, продавая их за большие деньги и давая трамплин в будущее. А Набиль Фекир, который был долгое время одним из лидеров французского клуба, уж точно должен был оказаться в каком-нибудь топе. Но внезапно оказался в середняке чемпионата Испании – «Бетисе». Как так получилось?

Фекиру 26 лет, то есть сейчас он должен был перейти безошибочно, определить свою судьбу на самые пиковые, по сути, свои годы. И такой выбор. Но был ли другой вариант у Фекира? Если верить информации из французских СМИ , нынешним летом из более-менее топовых команд интерес к Фекиру проявляли «Наполи», «Арсенал» и «Милан».

Но все эти клубы имеют свои особенности поведения на рынке. Итальянские клубы любят потянуть время, посомневаться, что весьма раздражает руководителей «Лиона». Жан-Мишель Ола имеет привычку не продавать игроков во второй половине лета, поскольку всегда хочет давать тренерскому штабу возможность спокойно готовиться к сезону, располагая теми исполнителями, которые наверняка останутся, а не уйдут в последний момент в августе, вынудив перестраивать игру.

Собственно, поэтому была организована такая спешная продажа. Поэтому же на Фекира буквально давили в «Лионе», говоря, что он уходит и надо бы ему определиться с новым клубом как можно скорее. Причем говорили это многие, в частности, новый главный тренер Силвиньо, который с философией продаж в «Лионе» согласен:

Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведет переговоры о своем трансфере. Мы не знаем, когда это произойдет, но для всех будет лучше, если это всё будет как можно быстрее. Конечно, мы будем скучать по Фекиру, если он уйдет. Набиль - замечательный футболист. Очень приятно наблюдать за его игрой.

Отчасти по этой же причине Фекир не смог перейти никуда в прошлом году. Тогда самый явный интерес к нему проявлял «Ливерпуль». Да что там интерес – клубы вели переговоры и успешно. Набиль был в числе приоритетных целей «красных», и сделка казалась совершенной. Но внезапно английский клуб передумал делать покупку, породив массу кривотолков.

Главной причиной пресса тогда назвала неубедительные результаты медицинского обследования Фекира, в организме которого была выявлена некая слабость – «Ливерпуль» не захотел рисковать суммой в более чем 50 миллионов евро, покупая потенциально хрустального игрока. Впрочем, тот же Ола сильно сомневается в этом:

В последний момент три стороны не смогли прийти к соглашению, но дело не только в «Ливерпуле» и «Лионе», клубы между собой договорились. На последней стадии «Ливерпуль» изменил свои планы. К тому моменту мы оказались в ситуации, когда Набилю нужно было готовиться к чемпионату мира, поэтому мы решили прекратить переговоры. Набиль не возражал. В «Ливерпуле» говорили, что всему виной травма Фекира, но я не думаю, что это настоящая причина.

Когда ты был так близок к трансферу своей мечты, к переходу на совершенно иной уровень, и все срывается непосредственно под носом, расстройство неизбежно. Тяжело взять себя в руки, находить мотивацию. Фекиру потребовалось время, чтобы справиться с этим мощным психологическим ударом. Но уже в середине прошлого сезона он убеждал всех, что сумел забыть это:

Я играю за «Лион», и мне здесь хорошо. Летом действительно происходили некоторые вещи, но стартовал новый сезон, и я счастлив быть здесь. Да, я уже полностью переварил срыв трансфера в «Ливерпуль». Такие вещи происходят в футболе. Нужно двигаться дальше, это уже история.

Возникали даже разговоры о продлении контракта Фекира с «Лионом». Французский клуб действительно сделал несколько предложений в первой части сезона, однако позднее стало понятно, что игрок и клуб будут обманывать себя и друг друга, если согласуют новую сделку – Фекир уже утратил мотивацию и играл буквально урывками, всплесками, что только дестабилизировало игру «Лиона» в целом – претензия к перепадам настроения и мотивации, которая вечно существует у фанатов «Лиона», только усилилась. Это осознавал и тогдашний тренер Бруно Женезио, считавший, что ситуация с «Ливерпулем» все-таки не могла не отразиться на игре Фекира в дальнейшем:

Думаю, Фекир очень расстроился, когда его трансфер в «Ливерпуль» в начале сезона сорвался. Цикл Набиля в «Лионе» подходит к концу. Здесь он многому научился. Думаю, ему нужен новый вызов, чтобы расширить свои границы и стать самокритичным. Мы знаем, что ему постоянно нужна личная цель в карьере.

Поэтому Фекир нынешний и Фекир, которого в прошлом году пытался купить будущий победитель Лиги чемпионов, по сути, разные люди. «Ливерпуль» своим отказом в последний момент насторожил других топовых покупателей. К тому же статистика Фекира значительно ухудшилась. Если год назад он сезон закончил с 23 голами, то в этом году в итоге имел 12 забитых мячей.

Не удалось ему повысить свою стоимость и статус и игрой за сборную Франции, где он далек от статуса основного футболиста, несмотря на свои разносторонние таланты. Фекир умеет делать все в атаке, играть на разных позициях, но делает это чуть хуже, чем те, кто у сборной специализируется в конкретных амплуа.

Плюс все та же нестабильность, которая портит впечатление даже от игры самых талантливых исполнителей. Во второй части минувшего сезона Фекир и «Лион» договорились, что все же продления контракта не будет – нужно искать новый клуб. Набиль даже сменил агента, а «Лион» принялся демонстрировать открытость к предложениям. Но описанные выше факторы, а также очевидность того, что Фекиру придется уйти, снизили его цену. Плюс всего год до завершения контракта оставался – это всегда бьет по стоимости, поскольку существует риск упустить игрока через год бесплатно.

Поэтому даже в самом «Лионе» понимали, что былых 50-60 миллионов за него не затребуешь. Остановились на требовании 30 миллионов. Но и этих денег в итоге от «Бетиса» не получили – сумма сделки составила 20 миллионов евро. При этом сам Фекир именно в финансах не проиграл, почти удвоив свою зарплату – до 150 тысяч с 80 тысяч. Другое дело, что в спортивном плане крылья мечтам Фекира подрезались в значительной мере. А виной тому – такое судьбоносное стечение неочевидных обстоятельств.