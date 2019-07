«Астон Вилла» подписала хавбека «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» объявила о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» . Детали сделки не сообщаются. По информации СМИ , «вилланы» заплатили 15 млн фунтов.

Луис перешел в состав «горожан» из «Васку да Гамы» в 2017 году, однако так и не сыграл ни одного матча в составе действующих чемпионов Англии.

Минувшие два сезона хавбек провел в «Жироне» на правах аренды и сыграл за испанскую команду почти 50 матчей.