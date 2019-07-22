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Сарри: «Для меня ребенок на поле — радость, а не вторжение»

сегодня, 10:12
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался насчет ребенка, выбежавшего на поле в товарищеском матче против «Тоттенхэма».

Я увидел этого парня посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Роналду. Я боялся, что его заберут, поэтому я дал ему знак подойти ко мне и направил его сфотографироваться с Криштиану. Когда я вижу ребёнка на поле, для меня это не вторжение — это радость.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   189 / 814
сегодня в 11:07
пора этому старичку к психологу обращаться. После таких заявлений, столько детей выскочит на поле фоткаться с Роналду,что матч будет перенесён на несколько часов. За то,что выбежал на игровое поле полагается штраф, Сарри решил казну пополнить УЕФА? Есть тренировочная база - там и принимай детишек и пусть хоть целые сутки фоткаются.потом можешь их сводить в макдональдс, а затем и в Дисней ленд и радости будет полные подгузники.
Короче хотел показаться во всей красе,а по факту - сморозил ахинею. Давай зубри новую мантру,после того,как влетите в следующем товарняке. Лучше бы Юве был без тренера,чем вот с этим клоуном.
мне вот интересно этот балабол дотянет до 1 тура Серии А?! риторический йоперный вопрос.
cska plus
cska plus
   11 / 814
сегодня в 10:49
Благородно со стороны Сарри, похвально.
Nickolai S
Nickolai S
   701 / 814
сегодня в 10:49
Ну ещё бы. Можно шкета за сигами послать.
STVA 1
STVA 1
   84 / 814
сегодня в 10:38
Молодец .
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 10:35
Респект
Don trambon
Don trambon
   68 / 814
сегодня в 10:27
И тут месси к КриРо сфоткаться пристаёт(
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