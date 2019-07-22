Сарри: «Для меня ребенок на поле — радость, а не вторжение»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался насчет ребенка, выбежавшего на поле в товарищеском матче против «Тоттенхэма».
Я увидел этого парня посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Роналду. Я боялся, что его заберут, поэтому я дал ему знак подойти ко мне и направил его сфотографироваться с Криштиану. Когда я вижу ребёнка на поле, для меня это не вторжение — это радость.
Короче хотел показаться во всей красе,а по факту - сморозил ахинею. Давай зубри новую мантру,после того,как влетите в следующем товарняке. Лучше бы Юве был без тренера,чем вот с этим клоуном.
мне вот интересно этот балабол дотянет до 1 тура Серии А?! риторический йоперный вопрос.
Короче хотел показаться во всей красе,а по факту - сморозил ахинею. Давай зубри новую мантру,после того,как влетите в следующем товарняке. Лучше бы Юве был без тренера,чем вот с этим клоуном.
мне вот интересно этот балабол дотянет до 1 тура Серии А?! риторический йоперный вопрос.