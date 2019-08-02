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Малком прилетел в Санкт-Петербург

сегодня, 00:09

История с переходом нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит» скоро должна завершиться. Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и прогулялся по городу.

Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 839
сегодня в 01:15
Это Славнов справа в верхнем углу!?
Footbolista
Footbolista
   3 / 839
сегодня в 00:55
Ковролин привез с собой наверное)...виражу пару метров отрежет...гулливерам пасть заткнуть...
Footbolista
Footbolista
   3 / 839
сегодня в 00:52
Кони впрягаются в лазурно-черный обоз))...
Армейская душа
Армейская душа
   58 / 839
сегодня в 00:51
Свиней уже штормит от того шлака который они набрали )))

P.S. Будет интересно посмотреть на Малкома, по потенциалу - просто зверь
ziborock
ziborock
   18 / 839
сегодня в 00:48
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 839
    сегодня в 00:47
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 839
    сегодня в 00:44
    Айртон съест его на фланге как кусочек сыра, с голубой плесенью
    ziborock
    ziborock
       18 / 839
    сегодня в 00:43
    Селекция-12
    ...отсутствие в команде геев, отказ от покупки игроков, выступавших за московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", а также отсутствие в команде негров...
    ----------------------------------------
    Дзюба, Кокорин, Жирков, Семак, Молло, Малкон...продолжение следует!
    Теперь ваш манифест сгодится только в качестве туалетной бумаги!)))
    Footbolista
    Footbolista ответил ziborock
       3 / 839
    сегодня в 00:37
    Вираж "улетел" ...но обещал вернуться...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ziborock
       10 / 839
    сегодня в 00:37
    Не, мои самые любимые это Мамана, Эрнани, Краневитер и Ригони, хотя они в сумме дешевле обошлись стране))
    ziborock
    ziborock
       18 / 839
    сегодня в 00:34
    Самый лучший трансфер Зенита на моем веку! Как же долго я его ждал!)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ziborock
       10 / 839
    сегодня в 00:34
    Там один Лунев, с водкой и тюльпанами
    ziborock
    ziborock
       18 / 839
    сегодня в 00:33
    Что-то бомей маловато, видимо папуаса в аэропорту с цветами встречают!
    Footbolista
    Footbolista ответил Тео Джонс
       3 / 839
    сегодня в 00:32
    Можно подумать от ЛаЛиги или АПЛ хотят чего то другого)...товар-деньги-товар-деньги штрих (профит)...вечные постулаты капитализма)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 839
    сегодня в 00:29
    Малком по ошибке яндекс такси приехал в Сант-Гален, за ним отправили Семака с собаками
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Тео Джонс
       10 / 839
    сегодня в 00:28
    Будь попроще, мы тут все угораем)) ну и все хотим сильную рпл
    ziborock
    ziborock
       18 / 839
    сегодня в 00:27
    Сначала латиносы, затем мулаты-полукровки и наконец-то в Питер прилетел полноценный папуас (по Питерски зулус)!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       303 / 839
    сегодня в 00:26
    ФЕДУН ВСЮ НОЧЬ НЕ УСНЁТ, БУДЕТ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ СВОИ 8 ЛЯМОВ НА КАКОГО-ТО ТИЛЯ !

    ГЫ-ГЫ
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил 25процентный клоун
       263 / 839
    сегодня в 00:24
    Малком прилетел в Санкт-Петербург за деньгами
    Во тебя коробит же весь день от упоминания Малкома)), как будто в Спартак едут за чем то другим, кроме бабла. Смирись от РПЛ хотят онли этого)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ziborock
       10 / 839
    сегодня в 00:23
    На болотоходах))
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 839
    сегодня в 00:23
    В Апрашку не заходил?)...там таких черных полно...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       303 / 839
    сегодня в 00:22
    КАК РАЗ УСПЕЕТ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ И ПОРОСЯМ ЗАГРУЗИТ ТРЁХУ !

    ГЫ-ГЫ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 839
    сегодня в 00:22
    Малком прилетел в Санкт-Петербург за деньгами
    ziborock
    ziborock
       18 / 839
    сегодня в 00:22
    А раньше их на галерах привозили!)))
    Лакшери
    Лакшери
       178 / 839
    сегодня в 00:17
    Добро пожаловать ! Наконец то годный трансфер. Заждались ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 839
    сегодня в 00:17
    Дурака валять приехал, с бойфрендом
    Жду сегодня призания в любви с детства питерским пенсионерам
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