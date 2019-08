Малком прилетел в Санкт-Петербург

История с переходом нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит» скоро должна завершиться. Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и прогулялся по городу.

Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

И гуляет по улицам Петербурга. pic.twitter.com/BM2eZ17BuM