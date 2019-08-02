Малком прилетел в Санкт-Петербург

История с переходом нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит» скоро должна завершиться. Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и прогулялся по городу.
Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
And walks the streets of St. Petersburg.— Bogdanov Mikhail🌊 (@BogdanovMikhail) August 1, 2019
И гуляет по улицам Петербурга. pic.twitter.com/BM2eZ17BuM
P.S. Будет интересно посмотреть на Малкома, по потенциалу - просто зверь
P.S. Будет интересно посмотреть на Малкома, по потенциалу - просто зверь
...отсутствие в команде геев, отказ от покупки игроков, выступавших за московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", а также отсутствие в команде негров...
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Дзюба, Кокорин, Жирков, Семак, Молло, Малкон...продолжение следует!
Теперь ваш манифест сгодится только в качестве туалетной бумаги!)))
...отсутствие в команде геев, отказ от покупки игроков, выступавших за московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", а также отсутствие в команде негров...
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Дзюба, Кокорин, Жирков, Семак, Молло, Малкон...продолжение следует!
Теперь ваш манифест сгодится только в качестве туалетной бумаги!)))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Жду сегодня призания в любви с детства питерским пенсионерам
Жду сегодня призания в любви с детства питерским пенсионерам