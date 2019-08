Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» подрались перед матчем за Суперкубок

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили массовую драку в лондонском метро. Потасовка случилась за несколько часов до матча за Суперкубок Англии. О возможных пострадавших в результате драки не сообщается.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM