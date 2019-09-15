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Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

сегодня, 14:03

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Лионель Месси вернулся в общую группу команды накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

 Также часть тренировки вместе с остальными игроками провел форвард Усман Дембеле.

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Все комментарии
abramjan
abramjan ответил alexfor
   128 / 780
сегодня в 17:09
смешные соперники - это литва. фареры. андорра и венгрия. а в сборной добился не дельфин, а команда прежде всего. кстати, не напомнишь, когда роналду в финале чм играл?
пусть меся финал кубка америки возьмет сначала)) а так разговор ниочем)))
alexfor
alexfor ответил abramjan
   223 / 780
сегодня в 17:04
меся и того в сборной не добился хотя там соперники смешные
смешные соперники - это литва. фареры. андорра и венгрия. а в сборной добился не дельфин, а команда прежде всего. кстати, не напомнишь, когда роналду в финале чм играл?
abramjan
abramjan ответил League1
   128 / 780
сегодня в 16:49
У тебя не видел ни одного качественного. Вся их суть - люблю гнома и поэтому вы тоже должны его полюбить. Но за что? За разгромы осасун? За левые признания лучшим? За то что он слабак? За то, что он разрекламирован так, как никого никогда не рекламировали?
просто ты не уверовал в великого месси))))
abramjan
abramjan ответил alexfor
   128 / 780
сегодня в 16:46
вот реально, откинем хейт и посмотрим объективно. ок, в реале роналду на славу назамыкал, а месси меньше в барсе? с его прихода в реал он даже чуть больше забил. и далеко не только осасунам. и что за мания приписывать все заслуги что реала, что португалии к одному роналду? тот же реал собрал очень классную команду после 2013 на многие годы. ведь на роналду играли всей командой, с этим же ты не будешь спорить? барсу же с 2013 лихорадит. был светлый 2015 и все. дело далеко не в одном месси. проблемы системные. роналду вывел португалию на новый уровень? ну ты серьезно?) он с 2004 в португалии, а первый титул получен в 2016. причем заметь, этот титул - далеко не его заслуга. самые тяжелые матчи плей-офф затащили партнеры. почему вы про это не говорите - вот это интересно. Хотя за такой кубок месси вы бы с потрохами съели и назначили бы тащером любого, но не его. это двойные стандарты.
меся и того в сборной не добился хотя там соперники смешные
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 16:03
Ювентус наверное не тащит. Но Реал тащил. Реал без Роналду и не Реал сейчас. И португалия без Роналду ничего бы не добилась. Именно Роналду поднял сборную Португалию на тот уровень, на котором она сейчас находится.
вот реально, откинем хейт и посмотрим объективно.
ок, в реале роналду на славу назамыкал, а месси меньше в барсе? с его прихода в реал он даже чуть больше забил. и далеко не только осасунам. и что за мания приписывать все заслуги что реала, что португалии к одному роналду? тот же реал собрал очень классную команду после 2013 на многие годы. ведь на роналду играли всей командой, с этим же ты не будешь спорить? барсу же с 2013 лихорадит. был светлый 2015 и все. дело далеко не в одном месси. проблемы системные.

роналду вывел португалию на новый уровень? ну ты серьезно?) он с 2004 в португалии, а первый титул получен в 2016. причем заметь, этот титул - далеко не его заслуга. самые тяжелые матчи плей-офф затащили партнеры. почему вы про это не говорите - вот это интересно. Хотя за такой кубок месси вы бы с потрохами съели и назначили бы тащером любого, но не его. это двойные стандарты.
Barcelona
Barcelona
   517 / 780
сегодня в 16:00
Очень хорошая новость!
League1
League1 ответил alexfor
   67 / 780
сегодня в 15:57
как и тот ваш бред, что роналду тащит ювентус и португалию)))
Ювентус наверное не тащит. Но Реал тащил. Реал без Роналду и не Реал сейчас. И португалия без Роналду ничего бы не добилась. Именно Роналду поднял сборную Португалию на тот уровень, на котором она сейчас находится.
Robbaggio
Robbaggio ответил League1
   347 / 780
сегодня в 15:53
Всего лишь поверхностный выводы, а не глубокие размышления. Такое чувство, что он тебе большую обиду причинил, оттуда и весь негатив
Robbaggio
Robbaggio ответил League1
   347 / 780
сегодня в 15:48
Убери букву н из гнома да замени осасуны андоррами, и получится ближе к реальности)
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 15:48
Барса без меси ничего не может))) Сборную Аргентину тащит меси))) Вот это самый абсолютный бред, который вы носите, как флаг. Хотя видно, что меси только всем мешает и не больше.
как и тот ваш бред, что роналду тащит ювентус и португалию)))
alexfor
alexfor ответил cska plus
   223 / 780
сегодня в 15:47
Это плохая новость для барселоны.
это для тебя плохая новость. опять тазик с холодной водой придется готовить
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 15:47
Голы сдувшемуся касу помню, голы Реалу без каса он почти не забивает. Помню, как в Ливерпуле ходил, как неприкаянный по полю. Гол иньесты помню в ворота Челси, когда их Эвребе вытащил, помню, как Неймар тащил барсу, когда Айтекин ей подсуживал, помню, как гном меська на Ракитича в России психовал... В общем импотенцию свою меська в играх с сильными подтверждает регулярно и твёрдо.
дада)) я уже слышал детский лепет про сдувшегося каса)) так вы не заметили, у вас все становятся сдувшимися. кому месси забивает) а алиссон тоже сдувшийся в этом году?) как неприкаянный?)) ты смешон, реально)) месси был лучшим в первом матче и лучшим из худших во втором наряду с видалем. так я тебе про то и говорю, вы выхватываете только то, что вам выгодно. хотя этого намного меньше в карьере месси. чем классной игры. зато за дельфином его фэйлы вы почему-то не видите и как он забивал тому же дну в испании покеры и хет-трики. сплошь двойные стандарты.
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:47
Это плохая новость для барселоны.
League1
League1 ответил Robbaggio
   67 / 780
сегодня в 15:46
У меня-то все в порядке, а вот выдавание всякого бреда за качественную аргументацию - тревожный симптом
Барса без меси ничего не может))) Сборную Аргентину тащит меси)))
Вот это самый абсолютный бред, который вы носите, как флаг.
Хотя видно, что меси только всем мешает и не больше.
Groove000
Groove000
   174 / 780
сегодня в 15:46
Да будет срач, гыгы
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 15:43
У тебя не видел ни одного качественного. Вся их суть - люблю гнома и поэтому вы тоже должны его полюбить. Но за что? За разгромы осасун? За левые признания лучшим? За то что он слабак? За то, что он разрекламирован так, как никого никогда не рекламировали?
я тебе и нгуши в лоб пишу, что месси забивал всем грандам апл, что в испании больше всех он забивал в основном топам и много чего еще. что подтверждено цифрами. слабый аргумент? статистика сама за себя говорит, но вы продолжаете рвать одно место, пытаясь оправдать свой хейт. вот и сейчас я пишу нгуше. где была барселона против той же вашей любимой осасуны, атлетика?
League1
League1 ответил alexfor
   67 / 780
сегодня в 15:42
ага, очень любит реалам, бавариям да грандам апл закидывать)
Голы сдувшемуся касу помню, голы Реалу без каса он почти не забивает. Помню, как в Ливерпуле ходил, как неприкаянный по полю. Гол иньесты помню в ворота Челси, когда их Эвребе вытащил, помню, как Неймар тащил барсу, когда Айтекин ей подсуживал, помню, как гном меська на Ракитича в России психовал... В общем импотенцию свою меська в играх с сильными подтверждает регулярно и твёрдо.
Robbaggio
Robbaggio ответил League1
   347 / 780
сегодня в 15:38
У меня-то все в порядке, а вот выдавание всякого бреда за качественную аргументацию - тревожный симптом
League1
League1 ответил alexfor
   67 / 780
сегодня в 15:35
хреновое у тебя представление о качестве. на качественные аргументы вы обычно сливаетесь
У тебя не видел ни одного качественного.
Вся их суть - люблю гнома и поэтому вы тоже должны его полюбить.
Но за что? За разгромы осасун? За левые признания лучшим? За то что он слабак? За то, что он разрекламирован так, как никого никогда не рекламировали?
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 15:07
У него всё в порядке. Он любой свой довод качественно аргументирует. А вам сочувствую...
хреновое у тебя представление о качестве. на качественные аргументы вы обычно сливаетесь
League1
League1 ответил Robbaggio
   67 / 780
сегодня в 15:01
Вот и я ему сочувствую
У него всё в порядке. Он любой свой довод качественно аргументирует.
А вам сочувствую...
Robbaggio
Robbaggio ответил League1
   347 / 780
сегодня в 14:58
Вот и я ему сочувствую
League1
League1 ответил Robbaggio
   67 / 780
сегодня в 14:57
Маразм крепчал...
Это очень плохо.
Сочувствую...
alexfor
alexfor ответил Robbaggio
   223 / 780
сегодня в 14:55
Маразм крепчал...
я не представляю, что он делать будет после завершения карьеры месси) наверно, в окно выйдет)
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYRZ
   347 / 780
сегодня в 14:53
Маразм крепчал...
alexfor
alexfor ответил League1
   223 / 780
сегодня в 14:53
Потому что гном любит слабых?
ага, очень любит реалам, бавариям да грандам апл закидывать)
League1
League1 ответил КЭТиК
   67 / 780
сегодня в 14:52
Боруссии не поздоровится.
Потому что гном любит слабых?
alexfor
alexfor ответил NGYRZ
   223 / 780
сегодня в 14:41
Ахахахах....😂, Месси, после разгрома Валенсии, испугался, что миф о том, что без него Барселона не способна красиво играть и крупно побеждать, скоро потеряет актуальность и решил ускорить процесс своего восстановления!
еще раз, где ты был после атлетика, осасуны?)) кстати, как тебе реал и бензема без замыкателя?) быстро очухались, да?
КЭТиК
КЭТиК
   87 / 780
сегодня в 14:39
Боруссии не поздоровится.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   363 / 780
сегодня в 14:37
Надеюсь увидеть Месси в ЛЧ.
Чемпионат и без него выиграют.
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