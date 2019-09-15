Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Лионель Месси вернулся в общую группу команды накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Также часть тренировки вместе с остальными игроками провел форвард Усман Дембеле.
ок, в реале роналду на славу назамыкал, а месси меньше в барсе? с его прихода в реал он даже чуть больше забил. и далеко не только осасунам. и что за мания приписывать все заслуги что реала, что португалии к одному роналду? тот же реал собрал очень классную команду после 2013 на многие годы. ведь на роналду играли всей командой, с этим же ты не будешь спорить? барсу же с 2013 лихорадит. был светлый 2015 и все. дело далеко не в одном месси. проблемы системные.
роналду вывел португалию на новый уровень? ну ты серьезно?) он с 2004 в португалии, а первый титул получен в 2016. причем заметь, этот титул - далеко не его заслуга. самые тяжелые матчи плей-офф затащили партнеры. почему вы про это не говорите - вот это интересно. Хотя за такой кубок месси вы бы с потрохами съели и назначили бы тащером любого, но не его. это двойные стандарты.
ок, в реале роналду на славу назамыкал, а месси меньше в барсе? с его прихода в реал он даже чуть больше забил. и далеко не только осасунам. и что за мания приписывать все заслуги что реала, что португалии к одному роналду? тот же реал собрал очень классную команду после 2013 на многие годы. ведь на роналду играли всей командой, с этим же ты не будешь спорить? барсу же с 2013 лихорадит. был светлый 2015 и все. дело далеко не в одном месси. проблемы системные.
роналду вывел португалию на новый уровень? ну ты серьезно?) он с 2004 в португалии, а первый титул получен в 2016. причем заметь, этот титул - далеко не его заслуга. самые тяжелые матчи плей-офф затащили партнеры. почему вы про это не говорите - вот это интересно. Хотя за такой кубок месси вы бы с потрохами съели и назначили бы тащером любого, но не его. это двойные стандарты.
Вот это самый абсолютный бред, который вы носите, как флаг.
Хотя видно, что меси только всем мешает и не больше.
Вот это самый абсолютный бред, который вы носите, как флаг.
Хотя видно, что меси только всем мешает и не больше.
Вся их суть - люблю гнома и поэтому вы тоже должны его полюбить.
Но за что? За разгромы осасун? За левые признания лучшим? За то что он слабак? За то, что он разрекламирован так, как никого никогда не рекламировали?
Вся их суть - люблю гнома и поэтому вы тоже должны его полюбить.
Но за что? За разгромы осасун? За левые признания лучшим? За то что он слабак? За то, что он разрекламирован так, как никого никогда не рекламировали?
А вам сочувствую...
А вам сочувствую...
Сочувствую...
Сочувствую...
Чемпионат и без него выиграют.
Чемпионат и без него выиграют.