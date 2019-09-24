ГлавнаяНовости

Баста рассказал о развитии ростовского СКА

сегодня, 10:23

О развитии ростовского СКА рассказал рэпер Баста, ранее заявивший о желании возродить клуб. 

Что должно случиться в этом сезоне, чтобы я сказал, что у нас получается? Я в тренерской работе несилён, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.

Чего греха таить: для посторонних игроков СКА — команда не самой первой категории. Я Глушакову говорил: «Тебя ждёт СКА Ростов». А он: «Не дай бог, тьфу-тьфу». Но потом: «Звони мне». То есть это всех интересует. Люди понимают, что если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха. Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Евсеев высказался о возможном варианте возглавить московский «Спартак»
Сегодня, 10:49 Комментарии14
«Крылья Советов» проведут акцию для школьников
Сегодня, 09:49 Комментарии2
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Вчера, 19:38 Комментарии5
РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков
Вчера, 19:26 Комментарии6
Цифровые итоги первой трети сезона РПЛ
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии11
«Краснодара» не хватило на чудо
22 сентябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии123
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Cruis
   69 / 989
сегодня в 11:09
Рэперу лучше бы музыкой заниматься.
Я извиняюсь, конечно, но вот то, чем он занимается, реально является музыкой ?
LOpp
LOpp
   12 / 989
сегодня в 11:05
что значит возродить клуб?
Ска существует с 1937 года и живее всех живых. Ни разу не расформировывали.
Баста хочет влить в клуб деньги на дорогие трансферы и долго ли он забрался вливать деньги?
2 года, 3, 5?
клуб нужно развивать так, чтобы он просуществовал долгие годы, вливать деньги не в трансферы, а в школу, инфраструктуру, в болельщиков, в тренеров.
Cruis
Cruis
   493 / 989
сегодня в 10:29
Рэперу лучше бы музыкой заниматься.
Ambrazura
Ambrazura
   462 / 989
сегодня в 10:25
Вот глушак там играть и буде в 50 лет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100