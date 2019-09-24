Баста рассказал о развитии ростовского СКА

О развитии ростовского СКА рассказал рэпер Баста, ранее заявивший о желании возродить клуб.
Что должно случиться в этом сезоне, чтобы я сказал, что у нас получается? Я в тренерской работе несилён, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.
Чего греха таить: для посторонних игроков СКА — команда не самой первой категории. Я Глушакову говорил: «Тебя ждёт СКА Ростов». А он: «Не дай бог, тьфу-тьфу». Но потом: «Звони мне». То есть это всех интересует. Люди понимают, что если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха. Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!
Ска существует с 1937 года и живее всех живых. Ни разу не расформировывали.
Баста хочет влить в клуб деньги на дорогие трансферы и долго ли он забрался вливать деньги?
2 года, 3, 5?
клуб нужно развивать так, чтобы он просуществовал долгие годы, вливать деньги не в трансферы, а в школу, инфраструктуру, в болельщиков, в тренеров.
Ска существует с 1937 года и живее всех живых. Ни разу не расформировывали.
Баста хочет влить в клуб деньги на дорогие трансферы и долго ли он забрался вливать деньги?
2 года, 3, 5?
клуб нужно развивать так, чтобы он просуществовал долгие годы, вливать деньги не в трансферы, а в школу, инфраструктуру, в болельщиков, в тренеров.