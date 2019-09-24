Баста рассказал о развитии ростовского СКА

О развитии ростовского СКА рассказал рэпер Баста, ранее заявивший о желании возродить клуб.

Что должно случиться в этом сезоне, чтобы я сказал, что у нас получается? Я в тренерской работе несилён, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.