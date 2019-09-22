«Краснодара» не хватило на чудо

вчера, 22:23

ЦСКА и «Краснодар» показали триллер в Москве и попытались реабилитироваться перед болельщиками. «Соккер.ру» - о матче, который подчеркнул проблемы в обороне.

Календарь матчей порой так причудлив, что добавляет и без того ярким вывескам новых красок. Матч ЦСКА и «Краснодара» как противостояние участников чемпионской гонки был бы и так интересен. Но на неделе эти команды стали самыми обсуждаемыми в России, причем в негативном контексте. «Быки» проиграли в Лиге Европы «Базелю» на выезде со счетом 0:5, а армейцы уступили «Лудогорцу» со счетом 1:5. 1:10 на двоих – и очное выяснение того, кто же лучше. Точнее, кто все-таки хуже. Ведь матч в Москве оказался именно демонстрацией проблем обеих команд, показателем того, чьи беды более увесистые. Словно нарочно соперники еще и ровно по тайму друг другу выдали на доказательство тезисов.

Первая серия

В первой половине встречи ЦСКА полностью превзошел краснодарцев, показав, что попросту лучше психологически перенес еврокубковый удар. Да, Виктор Ганчаренко часто говорит о том, что у него очень молодая команда, очень молодой состав. Но, вероятно, опыта тренерского штаба, какого-то клубного опыта ЦСКА хватило, чтобы более спокойно пережить избиение в Болгарии. Армейцы вышли на этот матч, стерев предыдущий и зарядившись необходимой злостью – это самая правильная реакция на любое унизительное поражение. «Краснодар» же словно мысленно переживал еще события в Швейцарии и оставался в подавленном состоянии, не переключившись. «Быки» даже не могли толком взять под свое распоряжение мяч, что делают практически постоянно, умело и охотно. Так что первая часть этого противостояния получилась сугубо психологической. Армейцы настроились и вышли зло сметать соперника, гости вышли понуро терпеть еще одно жесткое сражение с мыслями о неудачном предыдущем. Поэтому все и сыпалось из рук буквально, а у ЦСКА на этом фоне все получалось. Как итог – 3:0 за 45 минут. В некоторых эпизодах было заметно, как игрокам «Краснодара» буквально обидно до слез из-за того, что ничего не получается, а у армейцев все «летит».

Вторая серия

Но можно как угодно переключаться, уметь настраиваться, а старые болячки далеко не спрячешь. ЦСКА поразил в Болгарии, когда за считанные минуты в начале второго тайма все отправил в пропасть. Ощущение дежавю у болельщиков ЦСКА возникло и в дебюте второго тайма этого матча, когда Маркус Берг, чьи бомбардирские способности уже ставились под сомнение даже самыми отчаянными оптимистами, оформил дубль за три минуты. Казалось, что ЦСКА дрогнул. А «Краснодар» и свое фирменное владение мячом вернул, и хорошо пристреливался. Словно и не было злополучного первого тайма. Вот только запала и везения «быкам» хватило в их тайме лишь на два гола. Суммарно – это поражение. Но оно вскрыло проблемы обеих команд – не только «Краснодара», который в нынешнем сезоне, несмотря на зрелищную игру и неплохой турнирный ход в РПЛ , к сожалению, слишком часто показывает свои психологические проблемы от незрелости. Трудности ЦСКА связаны примерно с тем же, но у армейцев ощущается большее влияние стержневых игроков и контроль тренерского штаба. В критический момент это позволяет вцепиться и не рассыпаться даже в сложных моментах. Даже когда физически уже сил не остается, как это было и в конце данной встречи. У «Краснодара» таких стержневых на поле нет. Да, тренерский штаб нашел методом перебора удачное сочетание. Да, выстрелил Берг. Но можно вспомнить, сколько раз точно так же ставили на взрыв, выпуская Берга, а получался пшик.

Серия судейская

Отдельно нужно отметить работу бригады судей во главе с Владиславом Безбородовым. Говоря о нем, конечно, нельзя отдельно говорить про людей, работавших с видеоповторами. Главным по ВАР был Василий Казарцев. И он непосредственным образом поучаствовал в матче. В какой-то момент показалось, что ВАР даже раздражающе много. В каких-то моментах судьи перестраховывались. Особенно во втором тайме, когда подолгу проверяли простейшие вроде бы эпизоды. Это могло обратить на себя внимание. Но можно и легко объяснить. Ведь в первом тайме в двух ключевых эпизодах ВАР сыграл решающую роль. Это момент с несостоявшимся удалением Ильзата Ахметова, когда судья разглядел, что полузащитник в последний момент старался согнуть ногу и избежать жесткого удара – поэтому тот обошелся желтой карточкой. И момент с пенальти в ворота «Краснодара», когда Скопинцев сыграл рукой в штрафной. После этого был велик соблазн ради перестраховки пользоваться ВАР при любом намеке. И это правильно. Шума от лишних двух минут, потраченных на ВАР впустую, куда меньше, чем было бы, не рассмотри судьи при возможности использования повторов какое-нибудь вопиющее нарушение. Так что это необходимые издержки.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (6) – 14 (6)

Матч получился острым, насыщенным. Хотя общее число ударов по воротам не такое уж большое, сказывается высокое качество этих ударов, их высокая степень угрозы. «Краснодар» после первого тайма серьезно проигрывал в этом компоненте, а в итоге оказался впереди за счет финальной активности.

Владение мячом (точность передач): 42,6% (69%) – 57,4% (79%)

И по владению мячом «Краснодар» проигрывал в первом тайме, а в итоге оказался впереди. И по точности пасов он в отрыве от ЦСКА , у которого этот показатель крайне низкий. Брака вообще во втором тайме было многовато, даже в простых ситуациях. Это эффект усталости. К тому же «Краснодар» больше старался разыгрывать мелкие передачи, а ЦСКА действовал более прямолинейно.