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РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков

вчера, 19:26

Палата по разрешению споров РФС временно сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, ранее к «Тамбову» были применены санкции из-за задолженности клуба перед полузащитником Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий. Таким образом, «Тамбов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 31 октября 2019 года.

Ранее запрет на регистрацию новичков был снят с «Ростова».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил Питер рулит
   32 / 991
вчера в 20:10
Тосно Зенит в долги непомерные вогнал .
25процентный клоун
25процентный клоун ответил EAGinLE
   15 / 991
вчера в 20:06
На скамейке первого))
EAGinLE
EAGinLE ответил 25процентный клоун
   32 / 991
вчера в 20:00
Первый в Питере .
Второй в Оренбурге .
Третий в Сочи .
Где четвёртый потерялся ?
Питер рулит
Питер рулит
   160 / 991
вчера в 19:55
как Тамбов порвал свиней сразу рфс стало искать повод угробить команду..
с Тосно уже такое вытворяли ...за то что всегда и везде возила мясо и выбивала из кубков Тосно -расформировали!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 991
вчера в 19:46
Дюков помог, будут туда зенит 5 загружать
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