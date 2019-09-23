РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС временно сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков.
Напомним, ранее к «Тамбову» были применены санкции из-за задолженности клуба перед полузащитником Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий. Таким образом, «Тамбов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 31 октября 2019 года.
Ранее запрет на регистрацию новичков был снят с «Ростова».
Второй в Оренбурге .
Третий в Сочи .
Где четвёртый потерялся ?
Второй в Оренбурге .
Третий в Сочи .
Где четвёртый потерялся ?
с Тосно уже такое вытворяли ...за то что всегда и везде возила мясо и выбивала из кубков Тосно -расформировали!!!
с Тосно уже такое вытворяли ...за то что всегда и везде возила мясо и выбивала из кубков Тосно -расформировали!!!