РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков

вчера, 19:26

Палата по разрешению споров РФС временно сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, ранее к «Тамбову» были применены санкции из-за задолженности клуба перед полузащитником по выплате единовременных премий. Таким образом, «Тамбов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 31 октября 2019 года.

Ранее запрет на регистрацию новичков был снят с «Ростова».