Цифровые итоги первой трети сезона РПЛ

вчера, 18:30

«Соккер.ру» зарывается в статистику первой трети чемпионата России. Переводим с языка футбола на диалект точных значений.

Общие цифры

- Из 80 сыгранных матчей вничью завершились 17 встреч (21.25%), только в 6 из них не было забитых мячей (7.5%). 36 раз побеждали хозяева (45%), в 27 играх сильнее оказывались гости (33.75%).

- 10 из 63 побед оказались волевыми. В 12.5% или в каждом восьмом матче побеждала команда, которая проигрывала по ходу матча.

- Всего в 10 турах РПЛ забито 204 гола, в среднем 2.55 за игру. В последний раз столь высокая по меркам российской Премьер-Лиги результативность наблюдалась в сезоне 2013/2014. Впрочем, зима близко, в холодное время количество голов обычно уменьшается.

- 111 голов забили хозяева (54.41%), 93 точных удара на счету гостей (45.59%).

- 16 голов их 204 забиты с пенальти (7.8%). При этом назначено было 24 пенальти, таким образом, 8 — ровно треть, не была реализована.

- Уже 380 желтых карточек показали российские арбитры футболистам клубов РПЛ . В среднем 4.75 предупреждения за игру.

- 13 раз арбитры доставали из карманов красный прямоугольник. 9 раз футболисты удалялись за две желтые карточки, в 4 случаях удаления были прямыми.

Турнирная таблица

- Четвертый год подряд «Зенит» заканчивает первую треть сезона во главе таблицы, третий год подряд «сине-бело-голубые» являются единоличными лидерами после 10 туров. В сезонах 2017/18 и 2018/19 у «Зенита» на этой отметке было 24 и 25 очков соответственно, сейчас — 23.

- Самая результативная команда РПЛ на данный момент - «Краснодар», который забил 21 гол, 2.1 мяча за игру в среднем.

- Самая надежная оборона у «Зенита», пропустившего всего лишь 4 раза. Что любопытно, все четыре пробоины действующий чемпион получил во вторых таймах, «сине-бело-голубые» ни разу не вынимали мяч из ворот в первых таймах.

- Худшая атака в РПЛ после трети турнирной дистанции у «Рубина», отличившегося только 6 раз. Этот факт диссонирует с разговорами о том, что Роман Шаронов, в отличие от Курбана Бердыева, строит в Казани атакующий «Рубин».

- Самая дырявая оборона у команды под руководством бывшего защитника Дмитрия Парфенова. Несмотря на 20 пропущенных мячей, «Урал» чувствует себя вполне уверенно и делит места с 6-го по 9-е в турнирной таблице с «Уфой», «Арсеналом» и «Спартаком».

- У «Спартака» 14 очков после 10 матчей. Год назад было 18 очков после трети сезона. В 11-м туре Массимо Каррера проиграл «Арсеналу» Олега Кононова и был уволен.

- «Динамо» с многомиллионными вложениями в состав стартовало точно так же, как и год назад, набрав 10 очков в 10 турах.

- «Зенит», ЦСКА , «Краснодар» и «Ростов» не знают поражений в родных стенах, а «Динамо» не проигрывает на выезде, хотя уже четырежды было бито при своей публике.

- «Сочи» - единственная команда, не знающая домашних побед, а вот на выезде не побеждали «Уфа», «Ахмат» и «Тамбов».

«Самые-самые» команды

- «Ростов» является самой бьющей командой в чемпионате России, подопечные Валерия Карпина в среднем наносят 18.4 удара за игру. А хуже всех по этому показателю «Тамбов» - 10.2 удара.

- Лучше всех контролирует мяч «Краснодар» - 56.5% владения во всех матчах. У «Уфы» 42.6%, зато команда Вадима Евсеева чаще всех играет без мяча. И делает это весьма успешно, раз обыграла дома «Ростов», «Зенит» и «Спартак».

- «Зенит» лучший по точности передач — 83.6%. «Краснодар» отстает на 2%, хотя и является лидером по контролю.

- «Ростов» лучше всех ведет верховые единоборства — 26.6 побед. Представьте себе, «Рубин» выигрывает только 14.4 дуэлей на втором этаже в среднем за игру.

- 6.98 — такой рейтинг «Whoscored» выставил «Зениту», который здесь лучший. Ниже всех «Ахмат» с рейтингом 6.54.

«Самые-самые» игроки

- Элдор Шомуродов забил 8 голов в стартовых десяти турах, форвард «Ростова» единолично возглавляет гонку бомбардиров. На один мяч от него отстает нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.

- По 5 результативных передач сделали лучшие ассистенты сезона — Артем Дзюба из «Зенита» и Николай Димитров из «Урала».

- Дзюба лидирует по системе «гол плюс пас», у Артема 10 результативных действий, то есть он непосредственно поучаствовал в большей части голов «Зенита».

- 32 футболиста провели первую треть сезона «от звонка до звонка», не пропустив ни одного матча и не заменившись ни на минуту.

- Защитник «Рубина» Уремович и хавбек «Спартака» Гулиев получили уже по 5 желтых карточек. Они лидируют в этой сомнительной номинации.

- Из 13 красных карточек 2 получил один игрок — полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка.

- Джордже Деспотович из «Оренбурга» чаще других угрожает чужим воротам: сербский форвард наносит в среднем 4.4 удара за игру.

- Самый точный Кристиян Бистрович из ЦСКА — 88.4% точных передач.

- Дмитрий Чистяков лучше всех ведет борьбу на втором этаже, у него 10.2 выигранных дуэли за игру.

- Самый высокий рейтинг «Whoscored» по итогам 10 туров РПЛ у Магомеда Оздоева — 7.60.

Посещаемость

- 1 513 779 человек уже посетили матчи РПЛ в сезоне 2019/20. Средняя посещаемость одного матча — 18 922.

- «Зенит» лидирует по общей посещаемости матчей (352 379 зрителей) и по аудитории на домашних встречах (234 806). Хуже всего ходят на «Оренбург» - только 81 360 зрителей.