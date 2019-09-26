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Джеррард: «Я польщен словами Клоппа»

сегодня, 17:18

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который сейчас возглавляет «Рейнджерс», прокомментировал высказывание главного тренера «красных» Юргена Клоппа:

Я был удивлен, но и польщен. Если внимательно прочитать цитату Клоппа, то можно заметить, что он сказал: «Если завтра меня уволят, то моим преемником должен стать Джеррард». Юргена завтра не уволят. Мне не хочется этого. Клопп проделывает фантастическую работу.

Я - болельщик «Ливерпуля», и я уверен, что каждый фанат согласен со мной. Мы хотим, чтобы Клопп оставался в команде еще много лет и принес ей много успеха. Но признаюсь, я был польщен его словами.

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Все комментарии
Wolverine 8
Wolverine 8
   212 / 950
сегодня в 17:58
Великий Стиви Джи. Помню как он классно играл вместе с Торресом.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   100 / 950
сегодня в 17:21
Пока что Джеррард сыроват пусть Рейнджерс тренерует,успеет еше выйграть не сколько титулов Апл и лч.
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