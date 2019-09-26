Джеррард: «Я польщен словами Клоппа»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» , который сейчас возглавляет «Рейнджерс», прокомментировал высказывание главного тренера «красных» :

Я был удивлен, но и польщен. Если внимательно прочитать цитату Клоппа, то можно заметить, что он сказал: «Если завтра меня уволят, то моим преемником должен стать Джеррард». Юргена завтра не уволят. Мне не хочется этого. Клопп проделывает фантастическую работу.

Я - болельщик «Ливерпуля», и я уверен, что каждый фанат согласен со мной. Мы хотим, чтобы Клопп оставался в команде еще много лет и принес ей много успеха. Но признаюсь, я был польщен его словами.