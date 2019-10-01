Кикнадзе - о словах Смолова про «Зенит»: «Игрок высказал своё мнение»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение РФС не наказывать нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова за высказывание в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Ну прокомментировал игрок ситуацию, и что? Фёдор рассказал, как он её видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации. Почему нужно проводить беседу со Смоловым? У игрока есть своё мнение, он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повёл себя мудро.
Напомним, что в перерыве матча форвард сказал, что с подобным судейством «Зениту» можно сразу отдавать первое место.
Во главе РФС стоят действительно мудрые люди.....
Во главе РФС стоят действительно мудрые люди.....
И вообще, только за 2 последних матча Зениту не засчитали варом 4 гола.
Админресурс в действии, ага...
И вообще, только за 2 последних матча Зениту не засчитали варом 4 гола.
Админресурс в действии, ага...
А еще про наш адмресурс поют..
А еще про наш адмресурс поют..