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Кикнадзе - о словах Смолова про «Зенит»: «Игрок высказал своё мнение»

01 октября 2019, 23:40
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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение РФС не наказывать нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова за высказывание в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Ну прокомментировал игрок ситуацию, и что? Фёдор рассказал, как он её видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации. Почему нужно проводить беседу со Смоловым? У игрока есть своё мнение, он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повёл себя мудро.

Напомним, что в перерыве матча форвард сказал, что с подобным судейством «Зениту» можно сразу отдавать первое место. 

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Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 17:35
Кривоногий футболер, из-за него лишились 1/2 финала. А такого шанса уже не будет в ближайшие 30 лет.
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 12:20
Кикнадзе " немного по-другому сформулировал ситуацию ", но вслух говорить не решился ... чего и другим желает !
cska1948
cska1948
   45 / 797
02 октября в 09:47
Было время, когда "мудрые люди" из РФС за уши тянули СпаМ. Теперь настало время других "мудрых людей".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 05:35
Согласен с Кикнадзе...
Во главе РФС стоят действительно мудрые люди.....
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
02 октября в 02:33
Не Смолову пыхтеть это точно
BDA8181
BDA8181 ответил LOpp
   473 / 797
02 октября в 00:31
Хорошо, что футболисты стали не бояться говорить правду про газппомовский беспредел.
Кто то где то скулил не давно про то что Орлов вспомнил Спам ))) Смотрю очухалси))
Garrincha58
Garrincha58 ответил starche
   140 / 797
02 октября в 00:29
Смолову место в ФНЛ, странно, что с ним так носятся, да и человек-то он с гнильцой.
разрисованный попугай
Garrincha58
Garrincha58 ответил starche
   140 / 797
02 октября в 00:28
Однако, Кика тоже оказался недалёким.
да они кик..дзе все такие
n272nm
n272nm
   149 / 797
02 октября в 00:18
Я не любитель дисциплинарных санкций, всяких там КДК, но по уму, Смолов должен был бы хапнуть дисквалификацию хотя бы на один матч, за такое выражение своего глупого мнения.
starche
starche
   745 / 797
02 октября в 00:18
Однако, Кика тоже оказался недалёким.
n272nm
n272nm
   149 / 797
02 октября в 00:16
Я не любитель дисциплинарных санкций, всяких там КДК, но по уму, Смолов должен был бы хапнуть дисквалификацию хотя бы на один матч, за такое выражение своего глупого мнения.
starche
starche
   745 / 797
02 октября в 00:14
Смолову место в ФНЛ, странно, что с ним так носятся, да и человек-то он с гнильцой.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
02 октября в 00:08
Хоть Смолов и пронёс херь как маленькая обиженная девочка, но наказывать кого-то за "обычные слова" означает быть ещё более маленькой и более обиженной девочкой.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 00:05
К словам Феди относятся все нормально кроме Гены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   16 / 797
01 октября в 23:55
Хорошо, что футболисты стали не бояться говорить правду про газппомовский беспредел.
Где беспредел? Зениту Кокошу нельзя заявлять, Динамо можно. Семаку за судей дисква, Смолов "имеет своё мнение". Про ВАР в случае с пенальти на Оздоеве молчу - Сёмин команду не давал.
И вообще, только за 2 последних матча Зениту не засчитали варом 4 гола.
Админресурс в действии, ага...
cadmiy
cadmiy
01 октября в 23:52
Кэшбек сначала пенальти бить научится.
iri13
iri13
   55 / 797
01 октября в 23:48
..угу..а Семак после Терека не на эмоциях был?..наверное, заранее речь готовил..тьфу.
А еще про наш адмресурс поют..
FESCO
FESCO ответил LOpp
   633 / 797
01 октября в 23:48
Хорошо, что футболисты стали не бояться говорить правду про газппомовский беспредел.
А на укроине не боятся, в конатопе?
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
01 октября в 23:47
ПРАВДА ГЛАЗА БАКЛАНАМ КОЛЕТ!!!
LOpp
LOpp
   19 / 797
01 октября в 23:42
Хорошо, что футболисты стали не бояться говорить правду про газппомовский беспредел.
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