Педри: «Нашим фанатам нравится дразнить болельщиков „Реала“ после побед»

Полузащитник «Барселоны» оценил 4 победы команды в 4 матчах прошедшего сезона против мадридского «Реала».

После периода, когда нам было трудно обыграть «Реал», одержать четыре победы подряд – это настоящий источник гордости. Мы добились этого, играя в футбол, который нравится людям, получая удовольствие на поле. Матчи между нами имеют огромное значение, особенно для поклонников. Фанаты обожают, когда мы выигрываем у «Реала», а мы знаем, как им нравится дразнить болельщиков «сливочных» на следующий день!