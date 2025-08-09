Soccer.ru
Педри: «Нашим фанатам нравится дразнить болельщиков „Реала“ после побед»

вчера, 14:00

Полузащитник «Барселоны» Педри оценил 4 победы команды в 4 матчах прошедшего сезона против мадридского «Реала».

После периода, когда нам было трудно обыграть «Реал», одержать четыре победы подряд – это настоящий источник гордости. Мы добились этого, играя в футбол, который нравится людям, получая удовольствие на поле. Матчи между нами имеют огромное значение, особенно для поклонников. Фанаты обожают, когда мы выигрываем у «Реала», а мы знаем, как им нравится дразнить болельщиков «сливочных» на следующий день!

Ранее Педри в своём интервью высказался о том, как важна позиция игрока центра поля.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Можно попроще, - просто Педри ещё дитё... глупое.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:30
Педри должен в новом (и последующих )сезоне еще раз поставить к стойло мадридскую корову.
Capral
Capral
вчера в 15:17
Что определяет уровень культуры людей- это подобные, низкие и подленькие радости...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:10
А тебе нравится дразнить людей? Держать надо себя в руках, нечего выставлять свои слабости напоказ.
112910415
112910415
вчера в 14:59
Есть такие маленькие радости...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:58
Ну всякое может быть)...но сегодня думаю Зенит "костьми ляжет"...отступать то вроде не куда уже...хотя Ваш сарказм я понял)...
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:58
Ну, если он этим кичится, значит сам такой же, любитель позлорадствовать. Но от своего имени говорить этого не хочет, дабы не замазать образ белого и пушистого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Не тот случай....
Волнение наверно..перед туром....кто его знает...этого Черчесова...как начнёт рвать и метать...и Соболев не поможет....

Будет вечер...будет всё по другому...будем спокойные и радостные...оды петь..и Луису Энрике...и Жерсону...................и конечно Батракову...))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:56
Вы вполне могли оставить моё первое сообщение на ветке без внимания)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 14:45, ред.
    О чем хочу о том и пишу...просто заметил сходство поведения фанатов двух команд)...
    Вам как болельщику Зенита со стажем напомню несколько фактов...
    В гимне фанатов Зенита, знаменитого "Город над вольной Невой", встречается упоминание об одном единственном сопернике из числа команд с постсоветского пространства...

    "Я пришел сюда, чтобы выйти в высшую лигу и обыграть "Спартак", - это слова Павла Садырина, сказанные им в декабре 1994 года - абсолютно худшего в российской истории Зенита...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:42
      Брулин
      Брулин
      вчера в 14:41
      23 раза игрок матча в сезоне, где атака Барселоны уничтожала защиту топ клубов раз за разом. 💪
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 14:36
      Я имел в виду те 80 лет когда Зенит обижали все кому не лень)...
      Futurista
      Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 14:34
      Кичится потому, что это больная тема...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:31, ред.
      Рад что чувство юмора вас не покидает даже при Станковиче...
      Последние 12 игр в РПЛ...между Спартаком и Зенитом :
      1 победа Спартака...
      7 побед Зенита....
      По голам 23:9 в пользу Семака...

      .....и кто тут как вы говорите "обиженный"..???...))))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:31
      И у тех и у других на трибунах глупых хватает. Дурачье, как известно, не имеет цвет какой-либо футбольной формы.

      Непонятно другое - для чего Педри кичится этим ?
      Маг_тм
      Маг_тм
      вчера в 14:23
      Пускай радуются. За последние 10 лет, на фоне успех Реала, Барса выглядит очень блекло.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 14:20
