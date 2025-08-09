Педри: «Нашим фанатам нравится дразнить болельщиков „Реала“ после побед»

Полузащитник «Барселоны» Педри оценил 4 победы команды в 4 матчах прошедшего сезона против мадридского «Реала».
После периода, когда нам было трудно обыграть «Реал», одержать четыре победы подряд – это настоящий источник гордости. Мы добились этого, играя в футбол, который нравится людям, получая удовольствие на поле. Матчи между нами имеют огромное значение, особенно для поклонников. Фанаты обожают, когда мы выигрываем у «Реала», а мы знаем, как им нравится дразнить болельщиков «сливочных» на следующий день!
Ранее Педри в своём интервью высказался о том, как важна позиция игрока центра поля.
Будет вечер...будет всё по другому...будем спокойные и радостные...оды петь..и Луису Энрике...и Жерсону...................и конечно Батракову...))))
Сейчас 96,3% команд в РПЛ мыслят думкой "Обыграть Зенит а дальше гори оно всё огнём".....раньше условный Спартак был сильной командой....и то что обыграть его было чьей то самоцелью - вполне понятно и оправданно.....это сейчас Талалаев (в Москве) это делает без напрягов....а в 1994-м вполне себе цель...
Да и не ко мне это....
Придёт Капрал....(удивляюсь где он)....вот с ним и про то как вы "Бороздили просторы".....про "неудачника" Семака с 13-ю титулами за 6 лет.....и.т.д.
Вам как болельщику Зенита со стажем напомню несколько фактов...
В гимне фанатов Зенита, знаменитого "Город над вольной Невой", встречается упоминание об одном единственном сопернике из числа команд с постсоветского пространства...
"Я пришел сюда, чтобы выйти в высшую лигу и обыграть "Спартак", - это слова Павла Садырина, сказанные им в декабре 1994 года - абсолютно худшего в российской истории Зенита...
Конечно на ветке про Реал и Барсу только ленивый не упомянет Зенит....хотя и тут какая то адекватность должна присутствовать....
Последние 12 игр в РПЛ...между Спартаком и Зенитом :
1 победа Спартака...
7 побед Зенита....
По голам 23:9 в пользу Семака...
.....и кто тут как вы говорите "обиженный"..???...))))
Непонятно другое - для чего Педри кичится этим ?
