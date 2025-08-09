У «Ливерпуля» непопсовый соперник. В прошлый раз выскочки взяли Суперкубок Англии

Интересный старт сезона в АПЛ.
Глазнер вошёл в историю «Пэлас». В начале сезона его подумывали уволить
Помните, как резво тренер Оливер Глазнер зашёл в «Кристал Пэлас»? Клуб, который боролся за выживание и шёл на 15-м месте, вдруг начал набирать очки. Уверенные 2:0 с «Ньюкаслом» уже стали звоночком. В апреле была качественно проведённая игра с «Сити» (2:4), победа над «Ливерпулем», ещё и на «Энфилде». Финишный отрезок – пять побед в шести турах. После этого «орлов» ждали в десятке.
Но минувшая кампания для коллектива началась ужасно. В восьми турах на старте не одержали ни одной победы, хоть и играли в том числе с прямыми конкурентами, «Эвертоном» и «Лестером». В ноябре «Пэлас» оказались в зоне вылета. Тогда руководство клуба всерьёз задумалось об отставке главного тренера.
К зиме ситуацию выправили, с января по март выдали огненную серию – шесть побед в восьми матчах чемпионата. Но тогда всё внимание переключилось на Кубок Англии – «орлы» дошли до четвертьфинала и готовились к «Фулхэму». С тренером, к которому ещё осенью были вопросы, «Пэлас» выбили «дачников», разгромили «Виллу», а в финале остановили «Ман Сити».
И Глазнер резко стал героем, ведь австриец принёс «орлам» первый трофей в 21-м веке. Первый за 30 лет. И теперь клуб будет бороться за второй.
Сиюминутная вспышка
Голливудского сюжета не будет, с этого не начнётся крутой масштабный проект. Как минимум потому, что для этого необходимо сохранение и укрепление костяка. «Пэлас» не могут соперничать за игроков с топ-клубами. Пример – Майкл Олисе. Француз провёл в команде три сезона, так что когда Глазнер пришёл в клуб, вингер уже оформился как ведущий футболист «орлов». После травмы подколенного сухожилия и рецидива Майкл был одним из творцов огненной концовки сезона – дубль МЮ, гол и ассист с «Вулвз». И когда за Олисе летом пришла «Бавария», «орлам» оставалось только отпустить своего лидера.
С этим ещё можно жить. «Брайтон» регулярно поставляет игроков для топов Премьер-Лиги. При этом у клуба передовая селекция – отличные аналитики помогают откапывать настоящие алмазы и завозить их на туманный Альбион из года в год.
Как итог, «чайки» на пике даже пробились в Лигу Европы, на отдельных отрезках конкурировали за топ-5 с топ-клубами и успешно перестраивались после продажи. «Пэлас» же не могут удержать лидеров (назревает потеря ещё одного), а на рынке не сказать, что активны. В текущее межсезонье «орлы» потратили на трансферы два миллиона евро – это предпоследнее место среди клубов АПЛ.
Трансферная кампания, которой бы позавидовал «Реал»
«Ливерпуль» на противоположном краю топа. Мерсисайдцы оставили на рынке уже больше 300 миллионов евро. В АПЛ разворачивается полномасштабная гонка вооружений. «Красные» взяли титул, воспользовавшись кризисом «Ман Сити» и спадом «Арсенала». «Горожане» начали перестройку – громких трансферов нет, но тут важна системность. Да и 176 млн евро «Сити» оставил. Лондонцы в бешенстве от проигранной гонки – в проект Артеты вложили сотни миллионов, а титула до сих пор нет. Последовала масштабная закупка: появился форвард, опорник топ-уровня, третий выбор на фланги атаки, также усилили скамейку.
Мерсисайдцы не могли это игнорировать и сами включились в гонку. Главный трансфер лета – Флориан Вирц из «Байера». На немца претендовали «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». И обычно кто-то из них забрал бы элитного полузащитника. Победа «красных» в этой саге – что-то из ряда вон. Слоту это только на пользу. На острие взяли Уго Экитике, который реанимировал карьеру в «Айнтрахте». Плюс не оставили попыток заполучить Исака (дошло до отстранения игрока от тренировок с «Ньюкаслом»), швед бы реально усилил команду.
Вдобавок к этому – трансферы Керкежа и Фримпонга на фланги обороны. Первый будет страховать возрастного Робертсона, второй станет заменой Тренту. «Красные» отлично поработали на рынке, это уже уровень «Сити» и «Реала».
Сезон откроет эпоху Слота
Эта закупка напрямую связана с Арне Слотом. Голландец на первых порах старался сохранить фундамент Юргена Клоппа, чтобы не ломать уже наработанное. Получилось красивейшее чемпионство на преемственности поколений. Но то была не чистая работа Слота, он просто «обслуживал» созданный ранее механизм.
Теперь же «Ливерпуль» отходит от тени Клоппа и переходит во владение Арне. Руководство показало полное доверие к тренеру – под его проект уже потратили больше 300 миллионов и могут потратить ещё больше. Это крайне ответственный момент в карьере специалиста, он может открыть новую главу истории великого клуба.
Непопсовое столкновение
Кто ещё может бороться за трофей, если в АПЛ – либо гегемония «Ман Сити», либо топ-перформанс от «Ливерпуля», а остальные стоят в сторонке, при этом между грандами и остальными командами лиги огромная прослойка. Конечно, Суперкубок чаще всего разыгрывает «Сити» с кем-то из топ-соперников. Было интересно, как гегемону противостоял только проигравший гонку «Арсенал», на следующий год случилось манкунианское дерби. В последний раз у «горожан» необычный соперник был в 2021 году – тогда «Лестер» завоевал Кубок Англии. Теперь такая «тёмная лошадка» – это «Пэлас». Кстати, пять лет назад победил как раз андердог.
автор прав прошедший сезон выиграла " команда Юргена", теперь же голландцу надо добиваться успехов самому, с учётом рекордных трат "под Слота"..
красные фавориты, но это одна игра, плюс начало сезона..
20-м году выиграл Арсенал, в 21 Лестер, в 22 Ливерпуль, в 23 Арсенал, в 24 Ман Сити.....каждый победитель в новом сезоне не добивался успеха...... а лисы так и во все вылетели из лиги......
Если смотреть на данный трофей для коллекции нужен скорей как тренеру Слоту, но если он ничего не выиграет по ходу нового сезона, все же потратив деньги на новых игроков таких как Вирц, то победа в суперкубке мало кого порадует........но для престижа также важно чтобы сКА достался именно чемпиону страны, т.к. если чемпином становится обладатель кубка Англии, то к чемпиону уже по другому будут относиться........
Команде Гласнера тоже нужен данный трофей, все же для КП каждый трофей это маленькая победа, как и для тренера сделать еще одно чудо, тем более их как я понял сняли с ЛЕ, из-за Лиона, и они вроде будут бороться за ЛК, но что-то сомневаюсь что с красными у них получится ровно также как и с Ман сити на кубке.....хотя Ливерпуль сам недавно проиграл другой кубок Ньюкаслу........так что отдавать сразу победу команде Слота тоже не стоит, но скорей всего они и победят.
Но орлы иногда могут предподнести сюрпризы мерсисайдцам, самый главный помниться произошел в сезоне 13/14 когда Ливерпуль Роджерса боролся за титул с Сити, та игра 38 тура, когда красные вели 3-0, но соперник в итоге сравнял 3-3, часто КП доставлял проблем, могут и за суперкубок упереться и забрать его.
PS Надеемся увидеть хорошую игру с обилием голов на встречных курсах, хотя кто-то и от автобусов получает удовольствие, все же надеюсь увидеть больше одного гола.......хотя в последнее время часто этот трофей оспаривали в серии пенальти, надеюсь до этого не дойдет........и победитель будет определен в основное время........поставим на победу андердога КП......так интереснее.
