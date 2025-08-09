У «Ливерпуля» непопсовый соперник. В прошлый раз выскочки взяли Суперкубок Англии

1754733512

сегодня, 12:58

Интересный старт сезона в АПЛ .

Глазнер вошёл в историю «Пэлас». В начале сезона его подумывали уволить

Помните, как резво тренер Оливер Глазнер зашёл в «Кристал Пэлас»? Клуб, который боролся за выживание и шёл на 15-м месте, вдруг начал набирать очки. Уверенные 2:0 с «Ньюкаслом» уже стали звоночком. В апреле была качественно проведённая игра с «Сити» (2:4), победа над «Ливерпулем», ещё и на «Энфилде». Финишный отрезок – пять побед в шести турах. После этого «орлов» ждали в десятке.

Но минувшая кампания для коллектива началась ужасно. В восьми турах на старте не одержали ни одной победы, хоть и играли в том числе с прямыми конкурентами, «Эвертоном» и «Лестером». В ноябре «Пэлас» оказались в зоне вылета. Тогда руководство клуба всерьёз задумалось об отставке главного тренера.

К зиме ситуацию выправили, с января по март выдали огненную серию – шесть побед в восьми матчах чемпионата. Но тогда всё внимание переключилось на Кубок Англии – «орлы» дошли до четвертьфинала и готовились к «Фулхэму». С тренером, к которому ещё осенью были вопросы, «Пэлас» выбили «дачников», разгромили «Виллу», а в финале остановили «Ман Сити».

И Глазнер резко стал героем, ведь австриец принёс «орлам» первый трофей в 21-м веке. Первый за 30 лет. И теперь клуб будет бороться за второй.

Сиюминутная вспышка

Голливудского сюжета не будет, с этого не начнётся крутой масштабный проект. Как минимум потому, что для этого необходимо сохранение и укрепление костяка. «Пэлас» не могут соперничать за игроков с топ-клубами. Пример – Майкл Олисе. Француз провёл в команде три сезона, так что когда Глазнер пришёл в клуб, вингер уже оформился как ведущий футболист «орлов». После травмы подколенного сухожилия и рецидива Майкл был одним из творцов огненной концовки сезона – дубль МЮ , гол и ассист с «Вулвз». И когда за Олисе летом пришла «Бавария», «орлам» оставалось только отпустить своего лидера.

С этим ещё можно жить. «Брайтон» регулярно поставляет игроков для топов Премьер-Лиги. При этом у клуба передовая селекция – отличные аналитики помогают откапывать настоящие алмазы и завозить их на туманный Альбион из года в год.

Как итог, «чайки» на пике даже пробились в Лигу Европы, на отдельных отрезках конкурировали за топ-5 с топ-клубами и успешно перестраивались после продажи. «Пэлас» же не могут удержать лидеров (назревает потеря ещё одного), а на рынке не сказать, что активны. В текущее межсезонье «орлы» потратили на трансферы два миллиона евро – это предпоследнее место среди клубов АПЛ .

Трансферная кампания, которой бы позавидовал «Реал»

«Ливерпуль» на противоположном краю топа. Мерсисайдцы оставили на рынке уже больше 300 миллионов евро. В АПЛ разворачивается полномасштабная гонка вооружений. «Красные» взяли титул, воспользовавшись кризисом «Ман Сити» и спадом «Арсенала». «Горожане» начали перестройку – громких трансферов нет, но тут важна системность. Да и 176 млн евро «Сити» оставил. Лондонцы в бешенстве от проигранной гонки – в проект Артеты вложили сотни миллионов, а титула до сих пор нет. Последовала масштабная закупка: появился форвард, опорник топ-уровня, третий выбор на фланги атаки, также усилили скамейку.

Мерсисайдцы не могли это игнорировать и сами включились в гонку. Главный трансфер лета – Флориан Вирц из «Байера». На немца претендовали «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». И обычно кто-то из них забрал бы элитного полузащитника. Победа «красных» в этой саге – что-то из ряда вон. Слоту это только на пользу. На острие взяли Уго Экитике, который реанимировал карьеру в «Айнтрахте». Плюс не оставили попыток заполучить Исака (дошло до отстранения игрока от тренировок с «Ньюкаслом»), швед бы реально усилил команду.

Вдобавок к этому – трансферы Керкежа и Фримпонга на фланги обороны. Первый будет страховать возрастного Робертсона, второй станет заменой Тренту. «Красные» отлично поработали на рынке, это уже уровень «Сити» и «Реала».

Сезон откроет эпоху Слота

Эта закупка напрямую связана с Арне Слотом. Голландец на первых порах старался сохранить фундамент Юргена Клоппа, чтобы не ломать уже наработанное. Получилось красивейшее чемпионство на преемственности поколений. Но то была не чистая работа Слота, он просто «обслуживал» созданный ранее механизм.

Теперь же «Ливерпуль» отходит от тени Клоппа и переходит во владение Арне. Руководство показало полное доверие к тренеру – под его проект уже потратили больше 300 миллионов и могут потратить ещё больше. Это крайне ответственный момент в карьере специалиста, он может открыть новую главу истории великого клуба.

Непопсовое столкновение