Ахметов получил жёлтую карточку, не сыграв ни минуты за «Крылья Советов»

вчера, 15:37
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил жёлтую карточку до того, как провёл первый матч за новую команду.

Футболист, находясь в разминочной зоне, выразил недовольство действием игрока калининградской «Балтики» в игре 4-го тура РПЛ (1:1), который мешал самарцам разыграть мяч с углового. После непродолжительного спора арбитр выдал предупреждение хавбеку.

На поле Ахметов, недавно арендованный у «Зенита», в прошедшей встрече так и не появился.

Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 02:20
Так киргиз Ахметов и не легионер, он же сыграл девять игр за сборную России.
lotsman
lotsman
вчера в 17:34
Правильно наказали. Занимаешься разминкой, занимайся. На поле без тебя разберутся.
c6krm38p43kk
c6krm38p43kk
вчера в 17:26
Еще не понятно кто виноват в этой ситуации, а уже понеслись оскорбления.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:45
Кем бы ни был Ильзат, но назвать его ,,перхотью"?
Это надо быть или хамом, или дураком!
Попрекать человека за то, что имеет право высказаться, ссылаясь на то, что он легионер-по меньшей мере некрасиво...
112910415
112910415
вчера в 16:23
Ура рекордсмену! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:23
Судя по всему Ахметов ещё не отошёл от постоянного осознания собственной важности с которым он пришёл из Зенита. Человек не с того начал новый этап своей жизни и карьеры. Смешно смотреть, как питерский лавочник, реально считает себя знаменитым игроком. Но какой изумительный апломб демонстрирует Ильзат. А ведь в жизни он никто - так, перхоть... Парень, не забывай, что ты в гостях.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:18
Бомжам везде у нас привет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Вслед за Писарским щас пойдет)
Гость
