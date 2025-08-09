Ахметов получил жёлтую карточку, не сыграв ни минуты за «Крылья Советов»

1754743023

вчера, 15:37

Полузащитник «Крыльев Советов» получил жёлтую карточку до того, как провёл первый матч за новую команду.

Футболист, находясь в разминочной зоне, выразил недовольство действием игрока калининградской «Балтики» в игре 4-го тура РПЛ (1:1), который мешал самарцам разыграть мяч с углового. После непродолжительного спора арбитр выдал предупреждение хавбеку.

На поле Ахметов, недавно арендованный у «Зенита», в прошедшей встрече так и не появился.