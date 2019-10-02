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Фелиш: «„Локомотив“ – сложный соперник. У них много хороших игроков»

02 октября 2019, 02:05
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Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш дал комментарий после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я самый молодой автор гола «Атлетико» в Лиге чемпионов? Это важно для меня. Тренер верит в меня, команда поддерживает. Все матчи важные: не важно, Ла Лига это или Лига чемпионов. Но в матчах ЛЧ хотят играть все. Рад, что у меня есть такая возможность.

«Локомотив» — сложный соперник. Агрессивный, быстрый на контратаках. У «Локомотива» много хороших игроков, как Жоау Мариу и другие.

Мне комфортно играть с Моратой и Костой. Они оба хорошие игроки, с ними всегда просто.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Заратустра
   44 / 797
02 октября в 10:09
Отличный матч провёл Феликс. И гол забил и классную предголевую передачу вырезал на Косту.
Да уж, лучше один Феликс, чем три Малкома.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 06:23
Атлетико на порядок сильнее.
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
02 октября в 04:28
Отличный матч провёл Феликс. И гол забил и классную предголевую передачу вырезал на Косту.
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