Фелиш: «„Локомотив“ – сложный соперник. У них много хороших игроков»

Форвард «Атлетико» дал комментарий после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я самый молодой автор гола «Атлетико» в Лиге чемпионов? Это важно для меня. Тренер верит в меня, команда поддерживает. Все матчи важные: не важно, Ла Лига это или Лига чемпионов. Но в матчах ЛЧ хотят играть все. Рад, что у меня есть такая возможность.

«Локомотив» — сложный соперник. Агрессивный, быстрый на контратаках. У «Локомотива» много хороших игроков, как Жоау Мариу и другие.

Мне комфортно играть с Моратой и Костой. Они оба хорошие игроки, с ними всегда просто.