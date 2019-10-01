Зидан: «Мне понравилась игра команды во втором тайме»

Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью с «Брюгге».

Безусловно, это плохой результат, но я доволен тем, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Мы не были сконцентрированы в первой половине встречи. Но мне понравился второй тайм. Мы заработали одно очко дома - это не то, на что мы рассчитывали. Но повторюсь, мне понравилась игра команды во второй половине встречи.