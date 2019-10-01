Зидан: «Мне понравилась игра команды во втором тайме»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Брюгге».
Безусловно, это плохой результат, но я доволен тем, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Мы не были сконцентрированы в первой половине встречи. Но мне понравился второй тайм. Мы заработали одно очко дома - это не то, на что мы рассчитывали. Но повторюсь, мне понравилась игра команды во второй половине встречи.
Почему Бэйла не взял? Почему Родриго не выпускает? Много вопросов к Зидану!!!
Зидан, будь мужиком, убери этого Дыртуа из основы! Он не уровень Реала, тем более основы! Точно также и Модрич!!! После ЧМ в России, Модрич вообще никакой!!! Пусть сливают его зимой, пока дадут норм бабки
Почему Бэйла не взял? Почему Родриго не выпускает? Много вопросов к Зидану!!!
Зидан, будь мужиком, убери этого Дыртуа из основы! Он не уровень Реала, тем более основы! Точно также и Модрич!!! После ЧМ в России, Модрич вообще никакой!!! Пусть сливают его зимой, пока дадут норм бабки
Он обязан был поругать себя,команду и не искать никаких оправданий
Ничья на своем поле от классического середняка в ЛЧ эта катастрофа а Зидан потерял честь и совесть.
Он обязан был поругать себя,команду и не искать никаких оправданий
Ничья на своем поле от классического середняка в ЛЧ эта катастрофа а Зидан потерял честь и совесть.
Он под дозой?)😂
Он под дозой?)😂