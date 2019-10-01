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Зидан: «Мне понравилась игра команды во втором тайме»

01 октября 2019, 22:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Брюгге».

Безусловно, это плохой результат, но я доволен тем, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Мы не были сконцентрированы в первой половине встречи. Но мне понравился второй тайм. Мы заработали одно очко дома - это не то, на что мы рассчитывали. Но повторюсь, мне понравилась игра команды во второй половине встречи.

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112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 11:58
так проходит слава мирская ...
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
02 октября в 01:27
Из-за того что Дыртуа ушёл?
Почему Бэйла не взял? Почему Родриго не выпускает? Много вопросов к Зидану!!!
Зидан, будь мужиком, убери этого Дыртуа из основы! Он не уровень Реала, тем более основы! Точно также и Модрич!!! После ЧМ в России, Модрич вообще никакой!!! Пусть сливают его зимой, пока дадут норм бабки
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 797
02 октября в 00:19
После этих слов Задана нельзя оставлять тренером Реала,он стал пораженцем.
Он обязан был поругать себя,команду и не искать никаких оправданий
Ничья на своем поле от классического середняка в ЛЧ эта катастрофа а Зидан потерял честь и совесть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
02 октября в 00:14
Зизу упрямо настаивает на том что этот стакан наполовину полон, нежели наполовину пуст.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   346 / 797
01 октября в 23:41
надо уходить, дальше будет еще хуже
KaiserRM
KaiserRM
   420 / 797
01 октября в 23:10
Было навесов больше,потому и понравилось.За такое вью тебя надо поджопником гнать с мадрида.Понравилось ему.
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
01 октября в 23:07
Мазохист
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
01 октября в 23:03
Растут над собой)))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   300 / 797
01 октября в 23:03
У Зидана все интервью однотипные. Неужели словарный запас такой же тугой как и "тактика" с навесами?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   257 / 797
01 октября в 23:01
Ахаха
Он под дозой?)😂
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
01 октября в 23:00
Продолжайте в том же духе!
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 22:59
,,,,, чуть не проиграли.
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