Симеоне: «С „Мальоркой“ и „Реалом“ „Атлетико“ играл гораздо лучше»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Интересный матч, но я не могу назвать его лучшим в сезоне в нашем исполнении. Например, с «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше. Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Коста, Мората и Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат.

— Полтора года назад «Атлетико» в Москве забил «Локомотиву» 5 голов. Сегодня – два. С чем вы это связываете? «Локо» сыграл организованнее?

— Сложно сравнить. Разные матчи, разные игроки, «Локомотив» изменился. Кроме того, не забываем, что после 0:3 в Мадриде, «Локомотив» был вынужден идти вперёд, раскрываться. Сейчас была другая ситуация, и соперник качественно сыграл в обороне, поэтому характер матча вышел иным. Мне сложно сравнить, правда.

— Как оцените прогресс «Атлетико» в последних матчах?

— «Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры. Уверен, что из матча с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать ещё лучше.