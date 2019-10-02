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Симеоне: «С „Мальоркой“ и „Реалом“ „Атлетико“ играл гораздо лучше»

02 октября 2019, 01:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Интересный матч, но я не могу назвать его лучшим в сезоне в нашем исполнении. Например, с «Мальоркой» и «Реалом» мы действовали гораздо лучше. Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Коста, Мората и Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат.

— Полтора года назад «Атлетико» в Москве забил «Локомотиву» 5 голов. Сегодня – два. С чем вы это связываете? «Локо» сыграл организованнее?

— Сложно сравнить. Разные матчи, разные игроки, «Локомотив» изменился. Кроме того, не забываем, что после 0:3 в Мадриде, «Локомотив» был вынужден идти вперёд, раскрываться. Сейчас была другая ситуация, и соперник качественно сыграл в обороне, поэтому характер матча вышел иным. Мне сложно сравнить, правда.

— Как оцените прогресс «Атлетико» в последних матчах?

— «Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры. Уверен, что из матча с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать ещё лучше.

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МЕГАЛАДОНь
МЕГАЛАДОНь
02 октября в 11:50
"12 лет назад Локомотив и Атлетико сыграли 3-3. Сегодня 0-2. С чем вы это связываете?"
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