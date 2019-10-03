Чалов провел 100-й матч за ЦСКА

ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы.
Для форварда москвичей Фёдора Чалова этот поединок стал 100-м за армейский клуб. Недавно сообщалось, что на 21-летнего игрока претендует «Кристал Пэлас».
ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы.
Для форварда москвичей Фёдора Чалова этот поединок стал 100-м за армейский клуб. Недавно сообщалось, что на 21-летнего игрока претендует «Кристал Пэлас».
Клуб поднял цену с одного мешка картошки до двух.
Клуб поднял цену с одного мешка картошки до двух.