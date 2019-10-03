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Чалов провел 100-й матч за ЦСКА

вчера, 22:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

Для форварда москвичей Фёдора Чалова этот поединок стал 100-м за армейский клуб. Недавно сообщалось, что на 21-летнего игрока претендует «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Voinnet
Voinnet
   338 / 991
вчера в 23:12
Не в зачет...пусть след. 100м будет)
drug01
drug01
   114 / 991
вчера в 23:08
Надо больше работать ногами а не языком!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   59 / 991
вчера в 23:02
После этого матча, уже четырнадцатый по счету Кристалл Пэлас стал в очередь за этим нападающим.
Клуб поднял цену с одного мешка картошки до двух.
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 991
вчера в 22:51
Отметился на 0!!!
GrimlocK
GrimlocK
   320 / 991
вчера в 22:44
Поменяйте на Головина, а этого в Монако
Andrej7886
Andrej7886
вчера в 22:43
Чалов - дно
BenderBender
BenderBender
   157 / 991
вчера в 22:40
К чему эта новость? Позор же!
Don trambon
Don trambon
   171 / 991
вчера в 22:37
Уххаха, ну в таком случае минимум 50 млн можно требовать) гынер не продешеви ахах
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   212 / 991
вчера в 22:36
Скоро в АПЛ ! )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 22:35
Бестолково провёл, увы. Суеты вагон, голов нет.
112910415
112910415
   49 / 991
вчера в 22:33
понравился, наверное, сегодня англичанам
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