Кокорин: «Только я не забил сегодня». Видео из раздевалки «Зенита»

вчера, 22:40

Пресс-служба «Зенита» в твиттере опубликовала видеоролик, где председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и нападающий побывали в раздевалке команды после разгромной победы над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Только я не забил сегодня», — пошутил Кокорин.

Миллер поздравил с отличной игрой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, оформившего три гола и две голевые передачи.