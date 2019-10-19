Кокорин: «Только я не забил сегодня». Видео из раздевалки «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» в твиттере опубликовала видеоролик, где председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и нападающий Александр Кокорин побывали в раздевалке команды после разгромной победы над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.
«Только я не забил сегодня», — пошутил Кокорин.
Миллер поздравил с отличной игрой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, оформившего три гола и две голевые передачи.
Браво, парни! 💙 #ЗенитРостов pic.twitter.com/DUQhqEhwob— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 октября 2019 г.