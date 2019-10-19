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Кокорин: «Только я не забил сегодня». Видео из раздевалки «Зенита»

вчера, 22:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» в твиттере опубликовала видеоролик, где председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и нападающий Александр Кокорин побывали в раздевалке команды после разгромной победы над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Только я не забил сегодня», — пошутил Кокорин.

Миллер поздравил с отличной игрой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, оформившего три гола и две голевые передачи.

 


 

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Трезвый повар
   263 / 869
вчера в 23:00
Он только вчера,стал хозяином?
Трезвый повар
Трезвый повар
   87 / 869
вчера в 22:49
Миллер председатель совета директоров государственной корпорации. С чего это он стал хозяином Зенита?
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