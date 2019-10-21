ГлавнаяНовости

Перес хочет видеть Моуриньо наставником «Реала»

вчера, 09:13

По заверениям испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес связался с португальским специалистом Жозе Моуриньо, чтобы предложить ему вновь возглавить «сливочных».

После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в матче 9-го тура испанской Примеры Перес провёл переговоры с Моуриньо по поводу возможности его возвращения в клуб.

Ранее Жозе возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Он выиграл с мадридским клубом чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марез рассказал, кого из игроков «Ман Сити» взял бы на необитаемый остров
20 октября Комментарии11
Аллегри рассказал о сложностях в работе с Ибрагимовичем
18 октября Комментарии5
Аллегри высказался об игре Манджукича
17 октября Комментарии1
СлухиЮнгберг может заменить Эмери на тренерском посту «Арсенала»
17 октября Комментарии29
Главный тренер «Байера» высказался о будущем Хаверца
17 октября Комментарии4
Пиоли планирует дать игровое время Ребичу
17 октября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 18:26
Кто угодно, но только не этот..
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:29
Перес сам не знает что хочет
cevin cigan
cevin cigan ответил shur
   44 / 891
вчера в 13:16
...ты понимаешь уйдёт Зидан,а за ним и те в кого он верит,те кто были в опале до его возвращения,по сути от того Реала что брал всё и вся ничего не останется и без Рона тяжко,а возрождение с Мауром или с другим,ох как долго ждать прийдётся!!!
Ни что не вечно под луной.....всё когда нибудь заканчивается,Модрич,Бенз,Кроос,Рамос они с каждым годом не молодеют и нет у них такого фанатизма как у Рона,который ежедневно работает над собой.
shur
shur ответил cevin cigan
   447 / 891
вчера в 12:34
Не худший вариант,а может и оптимальный. Моур умеет выжимать максимум из того что есть(пример Ман Юнайтед при нём и сейчас)
...ты понимаешь уйдёт Зидан,а за ним и те в кого он верит,те кто были в опале
до его возвращения,по сути от того Реала что брал всё и вся ничего не останется и без Рона тяжко,а возрождение с Мауром или с другим,ох как
долго ждать прийдётся!!!
vastudio
vastudio
   211 / 891
вчера в 12:02
Так чо,лысый уже не уникальный?))))) Ржунимагу))))
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 891
вчера в 12:01
Не худший вариант,а может и оптимальный. Моур умеет выжимать максимум из того что есть(пример Ман Юнайтед при нём и сейчас)
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 11:44
если че зидан побьет моура)
Bikzon
Bikzon
   137 / 891
вчера в 11:09
Возможно, это поможет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   144 / 891
вчера в 10:48
бред
Alex12357
Alex12357
   363 / 891
вчера в 10:07
Неужели Перес прозрел??????
Остапчук 67
Остапчук 67
   260 / 891
вчера в 09:59
Ни к чему хорошему это не приведет.
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 891
вчера в 09:31
Круг замкнулся)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 09:27
Должно быть Жозе здорово раздосадован переносом Эль Классико. Весьма вероятный проигрыш сливочных наверняка инициировал бы отставку Зидана.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   541 / 891
вчера в 09:25
зря зидан вернулся ,так красиво уходил
а сейчас выкинут как санный матрас
STVA 1
STVA 1
   51 / 891
вчера в 09:15
Во как быстро ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100