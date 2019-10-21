Перес хочет видеть Моуриньо наставником «Реала»

По заверениям испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес связался с португальским специалистом Жозе Моуриньо, чтобы предложить ему вновь возглавить «сливочных».
После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в матче 9-го тура испанской Примеры Перес провёл переговоры с Моуриньо по поводу возможности его возвращения в клуб.
Ранее Жозе возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Он выиграл с мадридским клубом чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании.
до его возвращения,по сути от того Реала что брал всё и вся ничего не останется и без Рона тяжко,а возрождение с Мауром или с другим,ох как
долго ждать прийдётся!!!
до его возвращения,по сути от того Реала что брал всё и вся ничего не останется и без Рона тяжко,а возрождение с Мауром или с другим,ох как
долго ждать прийдётся!!!
а сейчас выкинут как санный матрас
а сейчас выкинут как санный матрас