Перес хочет видеть Моуриньо наставником «Реала»

вчера, 09:13

По заверениям испанских СМИ , президент «Реала» Флорентино Перес связался с португальским специалистом , чтобы предложить ему вновь возглавить «сливочных».



После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в матче 9-го тура испанской Примеры Перес провёл переговоры с Моуриньо по поводу возможности его возвращения в клуб.

Ранее Жозе возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Он выиграл с мадридским клубом чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании.