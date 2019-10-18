Аллегри рассказал о сложностях в работе с Ибрагимовичем

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» высказался по поводу работы с форвардом .

В «Милане» Ибра всегда злился, потому что другие игроки не могли поддерживать его уровень. И в течение двух лет я объяснял ему, что другие не играют так, как он и что ему следует это понять.