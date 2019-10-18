Аллегри рассказал о сложностях в работе с Ибрагимовичем

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу работы с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
В «Милане» Ибра всегда злился, потому что другие игроки не могли поддерживать его уровень. И в течение двух лет я объяснял ему, что другие не играют так, как он и что ему следует это понять.
Отметим, что Аллегри также прокомментировал работу с другим бывшим подопечным – форвардом Марио Манджукичем. Хорватский нападающий был важной частью «Ювентуса», когда Аллегри тренировал «старую синьору».
https://www.youtube.com/watch?v=K7gyhiRGG40