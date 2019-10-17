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Главный тренер «Байера» высказался о будущем Хаверца

сегодня, 01:10

Главный тренер «Байера» Петер Бош высказался насчет слухов о скором уходе полузащитника Кая Хаверца из команды.

Конечно, я хотел бы, чтобы Хаверц остался. Точно так же, как я желал, чтобы остался в команде Юлиан Брандт, например. Каю только 20 лет, у него большой потенциал. Я помог бы ему прогрессировать. Однако, в конце концов, игрок сам должен чувствовать, когда он готов сделать следующий шаг. Никто не может определить это вместо него.

Хаверц является одним из самых перспективных игроков Европы. Футболистом «Байера» и сборной Германии интересуются множество клубов. Так, СМИ сообщали, что за него готовы побороться семь грандов европейского футбола.

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