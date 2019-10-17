Главный тренер «Байера» высказался о будущем Хаверца

Главный тренер «Байера» высказался насчет слухов о скором уходе полузащитника из команды.

Конечно, я хотел бы, чтобы Хаверц остался. Точно так же, как я желал, чтобы остался в команде Юлиан Брандт, например. Каю только 20 лет, у него большой потенциал. Я помог бы ему прогрессировать. Однако, в конце концов, игрок сам должен чувствовать, когда он готов сделать следующий шаг. Никто не может определить это вместо него.