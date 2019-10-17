Аллегри высказался об игре Манджукича

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Бывший главный тренер «Ювентуса» высказался о форварде «старой синьоры» .

Манджукич был особенным футболистом для меня из-за его манеры действий на поле. Он давал мне многое при построении игры.

Манджукич был одним из ключевых исполнителей «Юве», когда там работал Аллегри. Хорватский нападающий регулярно получал игровое время и забивал важные голы. Положение Манджукича изменилось с приходом на пост главного тренера туринцев Маурицио Сарри. Так, ранее сообщалось, что новый наставник «Юве» не рассчитывает на хорвата.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас активно ходят слухи о возможном назначении Аллегри на пост наставника «Манчестер Юнайтед». В манчестерский клуб сватают и Манджукича.