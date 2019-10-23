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Роберто Мартинес: «Лукаку – уникальный центрфорвард»

сегодня, 18:11

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался об игре нападающего этой национальной команды Ромелу Лукаку.

Лукаку – уникальный центрфорвард. Каждой команде важно иметь центрального нападающего, обладающего всеми качествами для игры на этой позиции. Ромелу умеет обыгрывать оппонентов один в один, способен продвигать мяч, и, самое главное, – забивает голы.

Напомним, что минувшим летом Лукаку перебрался в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Бельгиец быстро адаптировался в Италии и стал основным нападающим «черно-синих». К тому же Лукаку уже освоил итальянский язык. Так, недавно он дал интервью на итальянском.

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