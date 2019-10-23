Сарри рассказал, почему выпустил трио Дибала-Игуаин-Роналду

сегодня, 12:09

Главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему во втором тайме матча Лиги чемпионов УЕФА против «Локомотива» (2:1) он выпустил на поле сразу троих своих звёздных форвардов: , и :

Почему я выпустил Игуаина к Дибале и Роналду? «Локомотив» устал, мы же находились в хороших кондициях. В будущем, если игра соперника будет позволять, я снова использую это трио в атаке.

Ранее стало известно, какой именно игрок «железнодорожников» приглянулся Сарри.