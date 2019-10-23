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Сарри рассказал, почему выпустил трио Дибала-Игуаин-Роналду

сегодня, 12:09
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему во втором тайме матча Лиги чемпионов УЕФА против «Локомотива» (2:1) он выпустил на поле сразу троих своих звёздных форвардов: Пауло ДибалуГонсало Игуаина и Криштиану Роналду:

Почему я выпустил Игуаина к Дибале и Роналду? «Локомотив» устал, мы же находились в хороших кондициях. В будущем, если игра соперника будет позволять, я снова использую это трио в атаке.

Ранее стало известно, какой именно игрок «железнодорожников» приглянулся Сарри. 

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответил NGYCR7
   602 / 842
сегодня в 15:34
Только Бентанкура в основе больше не вытаскивай🤦
к основе Хедиру и Матюиди подпускать нельзя, категорически)
marvel777
marvel777 ответил NGYCR7
   270 / 842
сегодня в 14:40
Только Бентанкура в основе больше не вытаскивай🤦
ща Рабьо форму наберет - подвинет его
NGYCR7
NGYCR7
   33 / 842
сегодня в 13:22
Только Бентанкура в основе больше не вытаскивай🤦
marvel777
marvel777
   270 / 842
сегодня в 12:24
сразу нормально заиграли,могли и полную ахапку накидать
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