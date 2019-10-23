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Полузащитник «Ференцвароша»: «ЦСКА - хорошо сбалансированная команда»

сегодня, 18:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 19:55 Не начался

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал про предстоящую встречу с ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

Каждый матч в еврокубках очень важен для любого игрока и команды. Это большой опыт. Нужно в каждой игре выходить и показывать максимум. Тогда будет прогресс. Я — профессиональный футболист, не делю игры на важные и нет. Главное — показывать результат и хорошую игру. 

У нас уже была теория по ЦСКА, нам показали сильные и слабые стороны. Хорошо сбалансированная команда, которая любит атаковать и хорошо использует прессинг. ЦСКА выделяется командными действиями, хотя есть и отдельные игроки высокого уровня, которые выделяются. Мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить такую цель.

Ранее своим мнением об этой игре поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко

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