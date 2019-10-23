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Сергей Ребров: «Не многие в России играют так интенсивно, как ЦСКА»

вчера, 19:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров высказался о ЦСКА, с которым венгерская команда встретится в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

ЦСКА представлять не надо, почти каждый год они играют в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы. Не многие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля есть игроки, которые хорошо обращаются с мячом и работают интенсивно. Они имеют хороший подбор игроков.

Кроме того, в преддверии встречи с ЦСКА Ребров ответил на вопрос о том, хочет ли он, чтобы на Евро-2020 встретились сборные России и Украины.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   331 / 859
вчера в 21:45
Интенсивно и бестолково. Слабоумие и отвага. Хорошо, что у нас есть Гончаренко и Обляков. Жаль Васина нет.
mihaluch
mihaluch
   38 / 859
вчера в 19:48
Но зато в России никто не проигрывал "Лудогорцу" с таким счётом.
КЭТиК
КЭТиК
   142 / 859
вчера в 19:45
Интенсивно играют и бестолково.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 859
вчера в 19:30
Надо обыгрывать венгров.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 859
вчера в 19:29
Интенсивно пятерку проглотили от ноунэйма, за 25 минут))))) 25%ные
oFANATo
oFANATo
   72 / 859
вчера в 19:14
Ждём победы ЦСКА.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   454 / 859
вчера в 19:07
Тот момент, когда даже венгерские команды сильнее наших в европе(((
cska plus
cska plus
   4 / 859
вчера в 19:07
Надо проходить Ференцварош.
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