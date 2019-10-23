Сергей Ребров: «Не многие в России играют так интенсивно, как ЦСКА»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров высказался о ЦСКА, с которым венгерская команда встретится в третьем туре группового раунда Лиги Европы.
ЦСКА представлять не надо, почти каждый год они играют в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы. Не многие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля есть игроки, которые хорошо обращаются с мячом и работают интенсивно. Они имеют хороший подбор игроков.
Кроме того, в преддверии встречи с ЦСКА Ребров ответил на вопрос о том, хочет ли он, чтобы на Евро-2020 встретились сборные России и Украины.