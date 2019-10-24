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Попов: «В матче с „Сочи“ вы увидите другой „Ростов“»

вчера, 17:41

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от игры с «Сочи».

Тяжело ли психологически готовиться к играм после крупного поражения? Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть.

Поможет ли «Ростову» пропуск матча Федором Кудряшовым из-за дисквалификации? Он очень хороший футболист, может сыграть на нескольких позициях. Если честно, я рад, что против нас он не выйдет на поле.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 883
вчера в 19:21
В матче с Сочи не мудрено шапки кидать и то не факт
RussianMango
RussianMango
   121 / 883
вчера в 18:49
Ждемс победы и другой игры...не такой как в Питере. Тем более филлиал бомжей...нужен реванш. Прошлую игру забыли и начинаем победную серию.
112910415
112910415
   36 / 883
вчера в 18:40
ясно, что другой !
другой Зенит уже наблюдали ...
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 883
вчера в 17:59
Это обещание так обещание! И главное-в него легко верится!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   266 / 883
вчера в 17:54
Еще хуже?
Lazurny
Lazurny
   35 / 883
вчера в 17:42
Почти поверили.
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