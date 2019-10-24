Попов: «В матче с „Сочи“ вы увидите другой „Ростов“»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от игры с «Сочи».

Тяжело ли психологически готовиться к играм после крупного поражения? Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА . Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ , но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть.

Поможет ли «Ростову» пропуск матча Федором Кудряшовым из-за дисквалификации? Он очень хороший футболист, может сыграть на нескольких позициях. Если честно, я рад, что против нас он не выйдет на поле.