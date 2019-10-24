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Медведев: «Следующий матч „Зенита“ с „Лейпцигом“ - ключевой»

вчера, 19:31
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими. Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провёл несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что „Зенит“ очень хорошо провёл первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у „Зенита“ были лучше.

Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевёл на угловой, особо острых моментов «Лейпциг» не смог создать. В отличие от «Зенита», который и помимо гола создавал моменты для ударов — только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации.

Во второй половине игры повысился брак. Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил «Лейпциг», вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона — неберущийся мяч.

Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной — «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвёртом туре, ключевой. И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьёвкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели — «Бенфика» вчера обыграла «Лион». Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух — по четыре, ещё у одной — три.

Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определённых раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой. Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил ziborock
   337 / 883
вчера в 23:03
Почитал вью и поржал! Все Медведевы такие?)))
Ты перечитай интервью спартаковских функционеров за последние пару лет, вот где нахохочешься, до колик, до истерик, до врачей. Вся страна хохотала. А здесь не смешно. Здесь чемпион своей страны играет в лиге чемпионов, нормально играет.
Zenit_84
Zenit_84
   181 / 883
вчера в 22:21
Сумеет ли Семак настроить Зенит на Лейпциг?
Nikola45
Nikola45
   38 / 883
вчера в 21:57
Удачи Зениту
Gloomy59
Gloomy59
   651 / 883
вчера в 20:57
сплошная вода, а где главное - кто виноват и почему так вышло?????
пора бы научиться говорить главное и правду, а не лить воду"!!!!!
Lazurny
Lazurny
   35 / 883
вчера в 20:46
Зениту только победы!
andre_can
andre_can
   289 / 883
вчера в 20:19
и ничего и не произошло...в гостях банку уступили....и что? дома на вынос в три организуем!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   17 / 883
вчера в 20:18
А два выхода один на один?! А более чем двукратное превосходство Лейпцига в ударах по воротам и трехкратное по ударам в створ? А 61% владения мячом против 39 у Зенита? Гол с помощью фарта? Удар Ракицкого был таким же, только он не признается что ему повезло, потому что он уже стал настоящим Петербуржцем! С кем поведешься....
Давай только без бессмысленных цифр....
Статистика в игровом виде спорта вещь абстрактная...

Так то вы и Тамбов обошли по статистике...и по владению и по ударам и по угловым и по штрафным......а смысл....)))
Питер Ман
Питер Ман
   37 / 883
вчера в 20:03
Если говорить о выходе в плей офф с 1 места, то да. Удачи Зениту от всего мира!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   19 / 883
вчера в 19:59
"Лейпциг" в Лейпциге не впечатлил.... Ничейка была бы справедливым итогом.... Учитывая что Зенит играл лишь один тайм....а немцы забили победный гол лишь с помощью фарта...(игрок сам признался что раньше так не забивал и больше никогда так не забьёт)..... Но как бы там ни было Лейпциг сам виноват в грядущем через 2-е недели разгроме.... Ничья бы в Германии спасла бы его от деклассации и крупного разгрома в Питере....
А два выхода один на один?! А более чем двукратное превосходство Лейпцига в ударах по воротам и трехкратное по ударам в створ? А 61% владения мячом против 39 у Зенита? Гол с помощью фарта? Удар Ракицкого был таким же, только он не признается что ему повезло, потому что он уже стал настоящим Петербуржцем! С кем поведешься....
ziborock
ziborock
   19 / 883
вчера в 19:51
Почитал вью и поржал!
Все Медведевы такие?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 883
вчера в 19:50
"Лейпциг" в Лейпциге не впечатлил....

Ничейка была бы справедливым итогом....
Учитывая что Зенит играл лишь один тайм....а немцы забили победный гол лишь с помощью фарта...(игрок сам признался что раньше так не забивал и больше никогда так не забьёт).....

Но как бы там ни было Лейпциг сам виноват в грядущем через 2-е недели разгроме....
Ничья бы в Германии спасла бы его от деклассации и крупного разгрома в Питере....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   251 / 883
вчера в 19:42
Зенит должен выйти из группы!
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 19:33
Эта фамилия не внушает доверия.
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